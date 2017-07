Markdorf Am Dienstagabend Hock mit Musik am Obertor

Die Stadt Markdorf und die Historische Narrenzunft laden zum Gedenken an den großen Stadtbrand vor 175 Jahren ein

Markdorf (gup) Im Gedenken an den großen Oberstadt-Brand in Markdorf in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli 1842 laden die Stadt und die Historische Narrenzunft am Dienstag, 11. Juli, zu einem Hock ans Zunfthaus Obertor ein. Der Hock, der um 18 Uhr beginnt, findet bei jeder Witterung statt, teilt die Zunft mit. Bei schlechtem Wetter kann ins Gebäude ausgewichen werden. Die Zunft wird zu moderaten Preisen Getränke ausschenken, ein Vesper sollte jeder Besucher selbst mitbringen. Gedacht ist an ein Vesper, das alle Besucher miteinander teilen. Denn nach dem Brand hatten die Markdorfer mit den 300 Mitbürgern in Not und Obdachlosigkeit ebenfalls geteilt.

Zur musikalischen Unterhaltung wird die Imperial Jazz Band aufspielen. Einen Auftritt hat auch Nachtwächter Rudi Stark. Gegen 21.30 Uhr sollen die Besucher noch mit Alphorntönen erfreut werden, kündigt Dietmar Bitzenhofer von der Zunft an. Vielleicht gebe es auch noch die ein oder andere Überraschung. Wer sich eingehender über den Stadtbrand vor 175 Jahren informieren möchte, habe heute Abend Gelegenheit dazu. Stadtarchivar Walter Hutter wird ebenfalls anwesend sein und anhand von Karten und Bildern Wissenswertes zum Brand berichten.

Der große Brand von 1842 hatte weite Teile der Oberstadt verwüstet, die zwischen Kirche und Schloss das Zentrum Markdorfs war. Heute hat die östliche Innenstadt ein anderes, moderneres Gesicht, auch wenn sie als ein Teil der Markdorfer Altstadt gilt. Denn bis 1842 war der Marktplatz noch bebaut und die anliegenden Gassen waren von Fachwerkhäusern geprägt. Der Hock am Dienstagabend soll ein gemütliches Beisammensein sein. "So urig wie möglich", hatte es Bitzenhofer im Pressegespräch dazu formuliert.