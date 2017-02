Markdorf Alter schützt nicht vor Beziehungskrisen: Kabarettist glänzt in Markdorf mit Alltagskomik

Kabarettist Ottmar Traber beobachtet das Verhalten von Paaren und bringt mit seinen Pointen das gesamte Publikum im Haus im Weinberg zum Lachen.

Markdorf (büj) Gerda hat Gottlob verlassen. Nach 30 Jahren Ehe schaut sie nur noch einmal die Woche zum Staubsaugen in der Wohnung vorbei. "Die Füße lass ich aber auf der Erde stehen", erklärt Gottlob trotzig. Auch sehe er weiter fern, wenn seine Frau putzt. Geändert habe sich also im Grunde gar nichts – in den vergangenen 30 gemeinsamen Jahren. Nur dass nun die Kinder aus dem Haus seien, man von daher weniger miteinander rede. Warum es Gerda plötzlich nicht mehr aushalte mit ihm, das ist für Gottlob gänzlich unerklärlich.

Überrumpelt, überwältigt, überrascht, erschrocken, erwartend, zustimmend, beipflichtend, gallig, sanft-amüsiert oder lauthals, das Lachen spielt durch alle denkbaren Varianten. Vor allem aber hat es den gesamten Saal ergriffen. Kaum jemand, der nicht sofort einstimmt, der noch einige Sekundenbruchteile braucht, um die Pointe zu begreifen. So ansteckend ist das Publikumslachen in Ottmar Trabers Programm. Im Haus im Weinberg hat er sich am vergangenen Dienstagabend, passend zum Valentinstag, das Thema "Wenn Frauen und Männer älter werden" gestellt. Dazu eingeladen hatte ihn das Christliche Bildungswerk.

Doch zurück zu Gerda und Gottlob und deren so alltägliche wie traurige Ausgangssituation. Kabarettist Traber zeichnet die Ehekrise, genauer, den von ihr vollzogenen Bruch keineswegs mit groben Strichen. Noch weniger malt er grell aus. Im Gegenteil, es wirkt alles fast ganz normal. Es ist die Addition der vielen Kleinigkeiten, die die Angelegenheit so grotesk werden lässt. Die schief geknöpfte Jacke über der bis zu den Rippen hochgezogenen, weil spannenden Trainingshose. Es ist Gottlobs unbegründetes Selbstbewusstsein. Er glaubt, alles richtig gemacht, heißt, unterlassen zu haben. Der sich glänzende Chancen auf dem Internet-Markt für Beziehungen ausrechnet – zur Not halt auch mit einer Thai-Frau. Und der erwägt, einen Brief an die Bundesfamilienministerin zu schicken, mit der Bitte: sie möge seiner Gerda doch die Studie zur Situation von alleinstehenden Frauen über 60 zusenden. Damit Gerda wisse, was ihr blüht, sollte sie nicht auf sein Rückkehr-Ultimatum eingehen.

Es sind Trabers Schnitte in die Psychen gemeinhin normaler Menschen, die entlarven. Die in Komik wenden, was in der Senioren-Sauna oder beim ökumenischen Männer-Tag von Bad Urach begegnet. Seine Einschnitte nimmt Traber auch bei Politikern vor. Etwa, wenn er Donald Trump der Bundeskanzlerin begegnen lässt, einer souveränen, einer reifen Politikerin, vor der der Präsident quasi panisch in die innig zoten-satte Eintracht mit Putin flüchtet.