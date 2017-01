Markdorf Alt-Markdorferin: Frauen wünschten sich ein Häs ohne Maske

Im Rahmen einer Serie stellt der SÜDKURIER die Figuren der Historischen Narrenzunft Markdorf vor. Aus dem Wunsch von Frauen nach einem Häs ohne Maske entstand die Figur der Alt-Markdorferin. Die tritt bei der Fasnet in Bürgerinnentracht in Erscheinung.

Markdorf (jli) Seit einigen Jahren sind bei närrischen Umzügen nicht nur Maskenträger zu sehen, sondern auch eine Gruppe Frauen in Tracht. Im Jahr 2000 wurde die Alt-Markdorferin mit neu entworfener Kleidung wieder Teil der Zunft, nachdem sie für fast 25 Jahre aus der Fasnet verschwunden war. "Früher gingen immer Trachten mit", weiß Nicola Benz. Schon 1928 wird von ihnen im Narrenbuch berichtet. Bis in die 70er Jahre war die Alt-Markdorferin mit ihrer charakteristischen goldenen Rebhaube Teil der Fasnet, bis sie sich dem Trachtenbund "Bund Heimat und Volksleben" anschloss.

Zurück kam die Figur, weil sich die Frauen ein Häs ohne Maske wünschten, mit dem sie an der Fasnet teilnehmen konnten. "Man kann auch mitgehen, wenn man nicht ganz fit ist", erzählt Benz. So sieht es auch Hannelore Stark. "Die meisten von uns waren mal Kaujohle", berichtet sie. Mit der Zeit jedoch wird das Tragen einer Maske unpraktisch, beispielsweise für Brillenträger. Jetzt haben die Närrinnen die Möglichkeit, trotzdem bei Umzügen mitzulaufen. Hannelore Stark, die seit 15 Jahre Teil der Alt-Markdorferinnen ist, gehört zu den 24 Hästrägerinnen. Die Alterspanne reicht bei dem reinen Frauenhäs von 43 bis Mitte 70 Jahren. "Inzwischen sind wir eine tolle Truppe", erzählt sie. Die Tracht besteht aus einer schwarzen Samtbluse, einem langen Rock und einer Pelerine, einem weiten, ärmellosen Umhang, in unterschiedlichen Farben gestaltet. Bei den neueren Trachten wurde dieser Umhang durch eine Jacke ersetzt, deren Entwurf laut Stark von den jüngeren Mitgliedern stammt. Die Tracht wurde bewusst als ein Bürgerinnenhäs gestaltet. "Sie trägt edle Stoffe und einen Hut mit Feder", beschreibt Nicola Benz. Die Stoffe sind sehr hochwertig, sagt auch Stark: "Sie sind teilweise extra hergestellt worden."

Abgerundet wird die Tracht der Alt-Markdorferin durch Accessoires wie den Federhut, dessen Feder dieselbe Farbe hat wie der Rock, einen Taschenbeutel und einen Schirm. Für niemanden sichtbar, gehört auch ein Strumpfband zur Ausstattung.

Die Serie

In der Serie "Figuren der Historischen Narrenzunft" stellt der SÜDKURIER in loser Reihenfolge die verschiedenen Gruppen vor. Dazu gehören Hänseler, Kaujohle, Altmarkdorferinnen, Fahnenschwinger, Narrenrat und Präsidium, Zunftkapelle, Garde, Narrenbüttel, Narrenbolizei, Narreneltern, Vermessungstrupp, Jungnarrenrat und Fuhrmann.