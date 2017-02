Bermatingen Alt-Bürgermeister Alois Gohm: "Ich wollte weiter gestalten"

Auf einen Kaffee mit... Alois Gohm, der als langjähriger Bürgermeister auf drei Amtszeiten und 15 Jahre sozialen Wirkens zurückblickt

Herr Gohm, 1977, fast auf den Tag genau vor 40 Jahren, mitten in der Fasnacht, kamen Sie inkognito nach Bermatingen, um sich die Gemeinde anzuschauen. Welche Eindrücke blieben haften?

Der Wein, die Rebhänge haben mich gleich angesprochen. Da dachte ich, das könnte man zu einem Thema der Gemeinde machen. Die Fachwerkhäuser und die geschichtliche Dimension waren weitere. Es standen aber auch einige Gestaltungsaufgaben bezüglich der Infrastruktur an, das hat mich sehr gereizt. Die Leute, Badener, empfand ich lebenslustiger als die Württemberger; so etwas hatte ich in dem Maße nicht gekannt. Es faszinierte mich, was sich an Fasnacht abspielt. Das alles hat mich bestärkt, als Bürgermeister da zu kandidieren. Es war eine Gemeinde, mit der ich mich identifizieren konnte.

Nach Ihrer Wahl sind Sie 1977 mit Ehefrau Rita und zwei kleinen Söhnen her gezogen. Voller Ideale und Tatkraft.

Ja, ich bin mit viel Eifer an die Arbeit gegangen. Die Erwartungshaltung war groß. Zu den verschiedenen Infrastrukturmaßnahmen gehörte die Wasserversorgung, die Verwirklichung des Sportstättenleitplanes stand an und vor allem die Dorfentwicklung. Unter Termindruck mussten Anträge ans Regierungspräsidium gestellt, Konzepte entwickelt und die 1200-Jahrfeier der Gemeinde im Jahre 1979 angeschoben werden. Das waren schon ein paar große Brocken.

Die ersten Jahre waren deshalb nicht einfach, Sie hatten mit Anfeindungen zu kämpfen.

Das stimmt. Ich war damals mit 30 Jahren für einen Bürgermeister relativ jung, hatte vielleicht Idealvorstellungen und eine Erwartungshaltung, der nicht entsprochen wurde; mein Problem. Ich kann heute über meine damalige Krise und Situation offener sprechen, weil ich ja auch zweimal wiedergewählt wurde und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger erhielt. Mir geht es vor allem darum, Menschen Mut zu machen, dass auch nach einer psychischen Krise im Beruf oder im privaten Bereich das Leben gut weitergehen und gelingen kann. Wichtig dabei war natürlich die Unterstützung von nahen Menschen, bei mir zum Beispiel durch meine Frau und meinen Bruder.

Wo fanden und finden Sie weiteren Halt im Leben?

Je älter ich werde, stelle ich fest: im Glauben. Es ist kein enger und kein zu konfessionsgebundener Glauben, der auch immer wieder von Zweifeln angefochten wird. Aber er ist Grundlage und Orientierung meines Lebens. Ich bin katholisch. Pater Anselm Grün, mit dem ich seit 35 Jahren verbunden bin, spielt hier eine nicht unerhebliche Rolle. Beeindruckt und weitergebracht hat mich auch die jüdische Philosophin und Autorin Etty Hillesum und Bruder David Steindl-Rast.

Nach drei Amtsperioden hatten Sie sich entschlossen, nicht mehr anzutreten, obwohl Ihnen gute Chancen zugesprochen wurden. Warum?

Das ist ein Puzzle von Gründen. Unter anderem hatte ich mir überlegt, ob das gut für die Gemeinde und für mich ist. Ich kam für mich zu der Auffassung, dass 24 Jahre ausreichend sind. Und eventuell hätte ich auch nicht mehr die Power für eine volle weitere Amtsperiode gehabt. Trotzdem wollte ich auch weiterhin noch gestalten und aktiv sein und habe deshalb das Angebot einer freiberuflichen Beratungstätigkeit bei der Stiftung Liebenau angenommen. Daraus wurden 13 Jahre.

Ihr Leben ist durch ehrenamtliches und soziales Engagement geprägt. Wie kommt das?

Ich war eigentlich schon immer sozial engagiert. Die religiöse Erziehung und die existenzielle Krise zu Beginn meiner Amtszeit haben das soziale Engagement gefördert. Während dieser Zeit habe ich gesehen, dass es vielen Menschen nicht gut geht und ich wollte meinen Beitrag der Hilfe leisten. So war ich schon während meiner Amtszeit als Bürgermeister im Pfarrgemeinderat, dessen Bauausschuss und im Stiftungsrat, danach acht Jahre VdK-Vorsitzender. Nach meiner Bürgermeisterzeit hatte ich die Idee und den inneren Impuls, aus dem Mesnerhaus eine Art Mehrgenerationenhaus zu machen. Anfangs war die Idee sehr kritisch gesehen worden. Heute, nach 15 Jahren, hat sich alles gefestigt und wird von von den meisten anerkannt. Ab 2010 habe ich die Leitung des Seniorenkreises übernommen. Mit Erreichung des 70. Lebensjahres möchte ich nun meine ehrenamtlichen Tätigkeiten aber erheblich reduzieren.

Was planen Sie für Ihr weiteres Leben?

Zunächst gilt es, die Aufgaben für "Haus und Hof" zu erfüllen. Dann möchte ich noch einiges mit meiner Frau unternehmen und für die Enkel da sein. Und will mich im Rahmen der Möglichkeiten weiter sozial engagieren – Aufgabenfelder gibt es ja genug.

Auf welche Projekte waren Sie besonders stolz?

Wenn die Frage auf die Zeit als Bürgermeister zielt, dann die komplette Neuanlage der gemeindlichen Wasserversorgung und die umfangreiche Sanierung der Verbandskläranlage. Die Sportanlagen in der Gemeinde können sich sehen lassen und das Ergebnis der Maßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung. Und außerhalb meiner Zeit als Bürgermeister, dass mit dem Mesnerhaus die soziale Komponente einen Ort in der Gemeinde hat.

Was hätten Sie in Ihrem Leben gerne anders gemacht und bereuen Sie etwas?

Ein Traum war ein Universitäts-Studium, aber das Leben hat andere Wege gewählt. Im Leben ist es mir rückblickend gut gegangen. Die Lebenskrise zu Beginn meiner Amtszeit hätte auch anders ausgehen können. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben, so habe ich beispielsweise nie einen Krieg erlebt. Es war sehr erfüllend, dass ich einen qualifizierten Beruf und Gestaltungsmöglichkeiten hatte, außerhalb der Kommunalpolitik bei der Stiftung Liebenau wirken konnte und im ehrenamtlichen Engagement Menschen nahe war. Es freut mich, dass ich viele Menschen kennenlernen durfte und ein gutes Netzwerk habe, eine Frau, die mich immer unterstützt, drei Söhne mit Partnerinnen und vier Enkel. Das ist alles nicht selbstverständlich.

Haben Sie eine Mission?

Ich möchte authentisch für mich sein und nicht fremdgeleitet, vom Leben noch mehr verstehen können. Gerne möchte ich noch viele Orte in Deutschland näher kennerlernen. Natürlich bin ich auch ein politischer Mensch. Wir müssen in diesen Zeiten sehr wachsam sein und dürfen unsere freiheitlich demokratische Grundordnung nicht als Selbstverständlichkeit ansehen. Der erste Satz im Grundgesetz lautet: "Die menschliche Würde ist unantastbar". Das umzusetzen im konkreten Alltag ist für mich Mission.

Zur Person

Alois Gohm, 69, ist in Ellwangen im Kreis Biberach aufgewachsen. Nach acht Jahren Volksschule besuchte er die Höhere Handelsschule in Biberach und begann eine Ausbildung für die Laufbahn im gehobenen Verwaltungsdienst. Mittendrin zur Bundeswehr abberufen, setzte er seine Ausbildung beim Bürgermeisteramt in Bad Liebenzell fort. Die erste Stelle trat Alois Gohm 1972 im Hauptamt der Stadt Biberach/Riß an. Nach einem ersten Anlauf auf das Bürgermeisteramt in seiner früheren Heimat wurde Gohm 1977 beim zweiten Versuch unter sechs Bewerbern zum Bürgermeister in Bermatingen gewählt. Nach drei Amtsperioden entschied er sich für 13 Jahre freiberufliche Tätigkeit bei der Stiftung Liebenau, übernahm dort Spezialaufgaben des Vorstands und arbeitete besonders beim Konzept "Lebensräume für Jung und Alt" mit. Dabei widmete er sich vor allem der Finanzierung der Gemeinwesenarbeit, zum Beispiel durch eine Bürgerstiftung. In Bermatingen engagierte er sich als Mitglied des Katholischen Pfarrgemeinderates, Vorsitzender des VdK, Leiter des Seniorenkreises und Vorsitzender des Vereins "Miteinander im Mesnerhaus".

Alois Gohm hat drei Söhne, vier Enkel und ist laut eigener Aussage Mitglied in allen Bermatinger Vereinen. Er ist schon immer dem Sport verbunden, läuft viel (Nordic Walking), radelt, schwimmt und liebt den Skilanglauf. Er liest sehr gern, dabei bevorzugt er Bücher über die Themen Geschichte, Psychologie und Spiritualität sowie die Gottesfrage überhaupt. 2014 wurde er zum Ehrenbürger der Gemeinde Bermatingen ernannt. (keu)