Markdorf Alle freuen sich auf die Carmina Burana zum Stadtjubiläum

Die Stadtkapelle und die Musikfreunde Markdorf führen am 15. Juli Carl Orffs szenischeKantate Carmina Burana auf.

Gesungen wurde sie schon beim Jubiläum im Jahr 2000, als Markdorf 750 Jahre Stadtrechte feierte. Da führten die Musikfreunde ebenfalls die Carmina Burana von Carl Orff auf. Damals wurden sie von einem Sinfonie-Orchester begleitet. Am 15. Juli dagegen, wenn die Musikfreunde – wiederum von ihrem Dirigenten Uli Vollmer geleitet – die szenische Kantate erneut aufführen, wird manches anders sein.

Es wird weniger getanzt. Nicht mehr durchgängig wie 2000, sondern reduziert auf wenige choreografische Einlagen. Außerdem spielt kein Sinfonie- sondern ein sinfonisches Blasorchester: die Stadtkapelle Markdorf. "Wir hatten zwar schon einmal ein gemeinsames Projekt", so Vollmer, "aber noch keines in diesem Umfang." Brigitte Waldenmaier, die Vorsitzende der Stadtkapelle, zeigt sich begeistert – von der Carmina Burana: "Ein echtes Highlight der Musik-Literatur." Mindestens genau so erfreut ist sie davon, "dass hier zwei große Markdorfer Vereine zum Stadtjubiläum zusammenspannen". Genauso begeistert zeigt sich Rainer Hobe, der Dirigent der Stadtkapelle. "Die Carmina Burana habe ich schon selber gespielt", erklärt er, "es ist ein überwältigendes Stück", auf das sich seine Musiker sehr freuen. Und nicht nur die. Als ein Bläser aus dem befreundeten Bürgermusikverein Mäder von dem Orff-Projekt erfuhr, bot er spontan an, mitzuspielen, was für ihn eine einstündige Anfahrt aus Österreich für jeden Probentermin bedeutet.

Überdies spielt die Stadtkapelle vor der Orff-Kantate Stücke von Alfred Reed, Philip Sparke und Jan van der Roost in der alten Sporthalle. Bis zum Probenbeginn aber bleibt der Stadtkapelle noch etwas Zeit. Davor steht noch das Frühjahrs-Doppelkonzert am 8. April an. Anders sieht es bei den Musikfreunden aus. Die studieren ihre Partien bereits ein. Mit ebenso viel Fleiß wie Vergnügen, so berichtet Eva Grafmüller, die Vorsitzende des Vereins. Eine weitere Besonderheit geht auf eine Idee von Regisseurin Isabell Marquardt zurück: Künstler Antonio Zecca wird zur Orff-Musik malen – passend zum Untertitel der Kantate "lebende Bilder".

Mitwirkende

Regie und Sopran: Isabell Marquardt, Bariton: Costas Latsos, Chor: Musikfreunde Markdorf, Orchester: Stadtkapelle Markdorf, Instrumentalmusik BSG Dornier, Choreografie: Bianca Kummer, Tanzensemble Körperarbeit und Tanz, Kinder- und Jugendchor der Musikschule. Die Aufführung ist am 15. Juli, 19.30 Uhr, in der alten BZM-Sporthalle.