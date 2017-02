Markdorf Ahmad Mansour kommt nach Markdorf

Wie kann es gelingen, die Jugend von Extremismus fernzuhalten? Der Islamismus-Experte und Buchautor Ahmad Mansour hält am 10. März einen Vortrag im Bildungszentrum.

Er hält Vorträge, ist Gast in TV-Talk-Shows, publiziert Bücher und Aufsätze und er berät die Bundesregierung: Ahmad Mansour gilt als einer der aktuell renommiertesten Experten für islamistischen Extremismus und dessen Hintergründe. Am Freitag, 10. März, kommt Mansour nach Markdorf, um im Theatersaal 1 des Bildungszentrums (BZM) seinen Vortrag "Verführerischer Islamismus – Warum lassen sich Jugendliche radikalisieren" zu halten. Im Anschluss an den Vortrag wird es auch eine halbstündige Publikumsdiskussion geben, moderiert von SÜDKURIER-Lokalchef Helmar Grupp.

Möglich gemacht hat Mansours Stippvisite in der Gehrenbergstadt der Markdorfer Klaus Wosnitzka. Wosnitzka, der auch Mitglied der Lokalen Agenda ist, trug sich schon seit langem mit dem Gedanken, Mansour für einen Vortrag zu gewinnen. Seit nahezu einem Jahr organisiert er, koordiniert er potenzielle Unterstützer und Sponsoren und hält den Kontakt nach Berlin zu Mansour, der, gelinde gesagt, schwer ausgebucht ist. Umso mehr dürfen sich die Interessierten, die sich am 10. März im BZM einfinden, auf einen spannenden und hochinformativen Abend freuen. Mansour, geboren 1976, ist arabischer Israeli und lebt seit 2004 in Berlin. Sein im vergangenen Jahr veröffentlichtes Buch "Generation Allah – Warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen" gilt als Standardwerk der aktuellen Islamismus-Debatte – und zugleich als Leitschrift, welche Wege die Politik einschlagen könnte, um hierzulande religiösem Fanatismus den Nährboden zu entziehen.

Veranstalterin des Abends ist die Bibliothek des Bildungszentrums, der SÜDKURIER ist Medienpartner und unterstützt wird der Vortragsabend neben dem Medienhaus auch von der Stadt Markdorf, dem Bodenseekreis, der Buchhandlung Wälischmiller und der Umweltgruppe Markdorf.

Vortrag von Ahmad Mansour, "Verführerischer Islamismus – Warum lassen sich Jugendliche radikalisieren?", am Freitag, 10. März, 19 Uhr, im Theatersaal 1 des Bildungszentrums Markdorf. Der Eintritt ist frei.