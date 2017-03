Markdorf Ahmad Mansour fordert zum Hinschauen auf

200 Besucher kommen zum Vortrag des Berliner Islamismus-Experten und Buchautors nach Markdorf. Sie hören ein eindringliches Plädoyer für universelle menschliche Werte und gegen falsch verstandene Toleranz. In der anschließenden von SÜDKURIER-Lokalchef Helmar Grupp moderierten Diskussionsrunde zeigt sich das Publikum im komplett gefüllten Theatersaal des Bildungszentrums engagiert und meinungsfreudig.

Klaus Wosnitzka ringt um Worte. "Ich bin platt", erklärt er. In der Hand hält der Organisator des Abends das Mikrofon, in das eben noch Ahmad Mansour gesprochen hat, der aus Berlin eingeladene Experte für religiösen Extremismus. "Warum lassen sich Jugendliche radikalisieren?" lautete die Frage, auf die sich Organisator Wosnitzka, eine Antwort erhofft hatte. Und Mansour war keine Antwort schuldig geblieben. Dies war denn auch der Grund für Klaus Wosnitzkas Sprachlosigkeit: "In Ihrem Buch findet sich nur ein Teil dessen", so hatte er sich an Mansour gewandt, "was Sie heute hier gesagt haben."

Das Signal steht noch auf der Leinwand. Wo Mansour seine Schaubilder, seine Statistik-Pyramiden, seine Fotos vorgeführt hatte, dort projiziert der Beamer jetzt den Namen einer Video-Datei, "Deso Dogg: Auf in den Djihad". Den Kurzfilm hatte Mansour zum Abschluss seines Vortrags gezeigt. Als Demonstration jener Mittel, derer sich der IS bedient, um Jugendliche für den Djihad zu begeistern. Material aus dem Werkzeugkasten der Propaganda-Herstellung, Video-Einstellungen auf marschierende Kämpfer aus Untersicht, auf flatternde Flaggen, auf Explosionen und feuerndes Mordgerät, ab und zu auch Menschen, bevor sie in Detonationswolken verschwinden. Und zu einer etwas leiernden Musik ein merkwürdig monoton klingender Singsang des deutschen Rappers in deutscher Sprache, der Aufruf, sich den Gotteskämpfern anzuschließen. Deso Dogg selbst soll nach unbestätigten Meldungen mittlerweile in Syrien gefallen sein.

Mansour hatte das Video als "schwer zu ertragen" bezeichnet. Keineswegs wegen seiner ästhetischen Schwächen, sondern wegen des zynischen Umgangs mit den Opfern. Sie werden zur Staffage, zum bloßen Material für die an Videospiele erinnernden Sequenzen. Die gleiche Schnödigkeit, nicht gegenüber den Opfern, sondern gegenüber den Mittätern hatte Mansour angedeutet, als er die Rolle der aus dem Westen, aus Deutschland kommenden Mitstreiter für den IS beschrieb. Ohne kämpferische Erfahrung taugten sie allenfalls als Kanonenfutter für Selbstmord-Kommandos. Diese Opferrolle freilich würde in der Djihad-Propaganda weidlich ausgeschlachtet.

"Ich war sehr unscheinbar", erzählt Mansour seinen rund 200 Zuhörern im Theater-Studio des Markdorfer Bildungszentrums, das bereits eine Viertelstunde vor Beginn wegen des Andrangs geschlossen werden musste. Mehrere Dutzend Besucher, die später gekommen waren, hatten deswegen keinen Einlass mehr gefunden. Kein guter Fußballspieler sei er gewesen, und dass er sich zum Klassen-Streber entwickelt hatte, machte ihn auch nicht beliebter. "Ein richtiger Außenseiter", blickt Mansour zurück auf den pubertierenden Ahmad. Gemobbt, von niemandem gemocht – bis er doch noch jemanden fand, der seine Probleme verstand: "unseren Imam". Ahmad, a-religiös aufgewachsen, wurde religiös, hatte damit auch Instrumente in der Hand, seine Eltern zu kritisieren. Dies vom sicheren Standpunkt des Glaubenseiferes aus und begleitet von rasant anschwellendem Selbstbewußtsein.

Es ist dann die religiöse Perspektive, die Mansour als Grund des Extremismus-Problems anführt. Stark verkürzt sieht er die Ursachen für den radikalen Islamismus angelegt in den autoritären Strukturen eines unaufgeklärten Religionsapparates. Mit der Konsequenz, dass dessen geistige Rückständigkeit und die Folgen fürs Leben in den Familien, den Schulen, der Gesellschaft nicht hingenommen werden dürfe. Auch nicht aus falsch verstandener Toleranz. Mansour zog den Vergleich: "Die Kreuzzüge haben sehr wohl etwas zu tun mit dem Christentum – im Mittelalter." Eine von etlichen Stellen, an denen das Publikum applaudierte.

Persönliche Krisen, Identitäts- und Orientierungssuche, die Sehnsucht nach Halt, nach Geborgenheit trieben junge Menschen ohne Halt in die offenen Arme des religiösen Fanatismus. "Ahmad Mansour hat mich verstanden", spricht Gott hoch droben in seinem siebten Himmel. Jedenfalls in Mansours jugendlicher Vorstellungswelt. "Wer die Religion ausblendet, schaut an den Wurzeln des Problems vorbei", ist deshalb Mansours feste Überzeugung. Alle Hoffnungen, die offiziellen Funktionäre des Islam ließen sich zur Lösung des Radikalisierungsproblems ins Boot holen, müssen sich laut Mansour zerstreuen: "Diese Leute sind Teil des Problems, nicht dessen Lösung." Sein Publikum wird ihn deshalb im Anschluss an den Vortrag nach den Konsequenzen fragen. "Ich bin gegen den getrennten Religionsunterricht", ist eine Antwort. In Hamburg werde der nicht an Bekenntnissen orientierte Religionsunterricht schon seit Längerem erfolgreich praktiziert. Vor allen religiösen Inhalten stehe aber etwas anderes: das Vermitteln von Werten. So Mansours Replik auf Antje Abele, die das Thema Wertediskussion in den Raum gestellt hatte. "Menschenrechte gelten überall", findet Mansour.

Beantwortet hatte er damit auch die Einstiegsfrage von Moderator, SÜDKURIER-Lokalchef Helmar Grupp, was denn die Schule tun könne. Den Lehrern rät Mansour, sich den tagesaktuellen Diskussionen im Unterricht zu stellen, auch die vermeintlichen Tabu-Themen anzusprechen. Mansour wünscht sich mehr aufgeschlossene Lehrer, mehr Kompetenz in den Kultusministerien und überhaupt "mehr Politiker, die eine klare Sprache sprechen".

Tagespolitik an der Schule, Wertedebatte in der Gesellschaft: Die Publikumsdiskussion

Die Diskussion: Mansour wünscht sich von den Lehrern, an der Oberstufe auch das tagesaktuelle politische Geschehen zu thematisieren. Dafür, so schilderte BZM-Verbundschulrektorin Veronika Elflein aus ihrer eigenen Erfahrung, könne es durchaus Schelte von aufgebrachten Eltern geben. Als sie die Entwicklungen in der Türkei kritisch angesprochen habe, sei danach ein türkischer Vater erbost in ihrem Rektorat vorstellig geworden. Sie habe die Situation entschärfen können, schlicht indem sie bis zum Ende des hitzigen Gesprächs Ruhe bewahrt habe. Grundsätzlich würden die Oberstufen-Lehrer am BZM im Unterricht auch die Tagespolitik besprechen, antwortete sie auf einen Beitrag ihres ehemaligen Schülers Moritz Vorast aus Bermatingen. Der hatte sich noch weit mehr Tagespolitik im Unterricht gewünscht. "Wir haben davon viel zu wenig durchgenommen", sagte er. Antje Abele plädierte dafür, in der Islamismus-Debatte ein viel größeres Gewicht auf die Wertediskussion zu legen. Darin gab ihr Mansour Recht. Werte seien universal und nicht verhandelbar, dies gelte für jede Religion. Den Islam dürfe die Politik dabei nicht aus falsch verstandener Toleranz oder Rücksicht schonen. Mansour plädierte für eine Selbstvergewisserung der deutschen Mehrheitsgesellschaft: Sie müsse sich über ihre eigenen Werte klar werden und sie auch offensiv vertreten. An den Schulen und Universitäten wünsche er sich nach englischem Vorbild Debattier-Clubs, in denen die jungen Menschen kritisch hinterfragen und zu argumentieren lernen. (gup/büj)