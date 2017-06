Markdorf Acht Markdorfer Jungstörche wurden beringt

Sechs Storchennester gibt es in Markdorf, pro Nest werden gerade jeweils zwei Küken aufgezogen. In der vergangenen Woche wurden acht von ihnen beringt.

Auf einem neuen Nest auf einem Hochspannungsmast oberhalb des Naturschutzgebiets im Hepbacher-Leimbacher Ried fand die Beringung unter Aufsicht der Storchenbeauftragten Ute Reinhard durch zwei Mitarbeiter der EnBW statt, wie der BUND Markdorf in einer Presseerklärung mitteilt. Einen Tag später erhielten dann die Küken auf dem Pappelnest im Hepbacher-Leimbacher Ried, am Lettenhof und am Eisweiher ihre „Personalausweise“.

Zusammen mit Ute Reinhard war Mal Ira Brzoska vom BUND Markdorf bei der Beringung zum ersten Mal im Einsatz. Die jungen Störche erhielten nicht nur ihre Ringe – in ungeraden Jahren – am linken Bein, sie wurden auch gewogen, ihre Schnäbel gesäubert und ihr Gefieder untersucht. Zwischen 3000 und 3600 Gramm brachten die kleinen Störche auf die Waage. Die Säuberung der Schnäbel dient vorbeugend gegen Missbildungen beim Wachstum der Schnäbel und an den Federn sind Ernährungsmängel festzustellen. "Nicht so bei unseren Jungstörchen, alle machten einen gesunden Eindruck", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Küken auf dem Bischofsschloss und auf dem anderen Hochspannungsmast im Ried werden nicht beringt, da der Zugang zu beiden Nestern schwierig ist. Alle Küken sind nun ungefähr sechs Wochen alt. Im Alter von neun bis zehn Wochen werden sie laut BUND Markdorf ihre ersten Ausflüge unternehmen bis sie dann Mitte August in den Süden starten. "Vielleicht kehrt der eine oder andere im Alter von zwei bis drei Jahren nach Markdorf zurück und kann dann anhand der Ringnummer wieder identifiziert werden", so Ira Brozska.