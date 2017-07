vor 1 Stunde Jörg Büsche Markdorf Abschlussfeier an der Werkrealschule

Für 83 Schüler der Werkrealschule des Schulverbunds am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) gab es am Donnerstagabend die Abschlusszeugnisse. Gemeinsam mit Konrektor Klaus Spatzier verteilten die Klassenlehrer diese Urkunden an 44 Neunt- und an 39 Zehntklässler.