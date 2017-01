Markdorf Abschied vom Stammlokal: Die "Letze" schließt

Die "Letze" in Markdorf-Leimbach schließt, der Seniorenkreis muss sich nach 37 Jahren eine andere Gaststätte suchen.

Der Gasthof Letze in Leimbach schließt – für den Seniorenkreis hieß es gestern Abschied nehmen vom liebgewonnenen Stammlokal. Wie stets am zweiten Mittwochnachmittag des Monats ist es auch gestern wieder eng geworden auf dem Parkplatz. Seit Juli 1979 trifft sich dort der Seniorenkreis des Markdorfer Ortsteils. "Wir sind schon etwas weniger geworden", erklärt Beatrix Mattes, Organisatorin der monatlichen Runde. "In den ersten Jahren sind rund 70 Leute in die Letze gekommen, heute schwankt es zwischen 45 und 50 Senioren." Und noch etwas hat sich gegenüber den Anfängen des Seniorenkreises verändert: Kam man damals zu Fuß, so kommen heute die meisten mit dem Auto, fahren selbst oder werden mitgenommen. Nach wie vor jedoch stammen die meisten Besucher aus Leimbach, Bergheim, Riedheim oder Raderach.

In schönster Handschrift vermerkt das von Beatrix Mattes mitgebrachte Protokollbuch den Beginn des allmonatlichen Zusammentreffens, Juli 79. Den Anstoß, so ist zu lesen, hat eine ähnliche Veranstaltung der Senioren von Kluftern und Hepbach gegeben. Man wollte etwas Vergleichbares für Leimbach und wurde dabei unterstützt – von Pfarrer Holderid und von Adolf Bechtold. "Wegen der Ausgewogenheit treffen wir uns zweimal im Jahr in Raderach", erläuterte Beatrix Mattes, die 42 Jahre lang in der Letze bedient hat und die es sehr bedauert, dass das Stammlokal des Seniorenkreises demnächst schließt.

"Wir machen natürlich weiter", versprach sie den Fortbestand des Seniorenkreises. Wohin man ausweicht, mochte sie noch nicht verraten. "Da will ich mir erst ganz sicher sein." Paula Welke, eine der regelmäßigen Besucherinnen der Runde, klang erleichtert. "Der Seniorenkreis ist eine Institution, da ist schon meine Mutter hingegangen und hat sich jedes Mal genauso drauf gefreut wie ich heute." Weil man Freunde trifft, weil man die Neuigkeiten aus dem Ort erfährt und man gemeinsam Ausflüge veranstaltet. Sie könne nur jedem empfehlen, rechtzeitig zum Seniorenkreis zu kommen. "Viele warten, bis es zu spät ist und haben dann was wirklich Gutes verpasst."