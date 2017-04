Markdorf Abiturprüfungen beginnen am Dienstag

Ein relativ kleiner Jahrgang am BZM-Gymnasium startet am Dienstag mit den Abiturprüfungen.

Markdorf (büj) Für 67 Oberstufenschüler am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) beginnt am Dienstag, 25. April, die Phase der schriftlichen Abiturprüfungen. Laut Tilmann Siebert, dem Direktor des BZM-Gymnasiums, ist es ein relativ kleiner Abiturienten-Jahrgang. Üblicherweise schwankt die Teilnehmerzahl zwischen 70 und 80 Schülern.

Wie in ganz Baden-Württemberg, wo sich rund 34 000 Schüler der Reifeprüfung stellen, beginnt der Klausurenreigen mit dem Fach Deutsch. Am Mittwoch schließen weitere Kernfächer an. Das sind die naturwissenschaftlichen Richtungen, aber auch Geschichte, Geografie oder Gemeinschaftskunde. Am Freitag folgt Englisch und am 3. Mai Mathematik.

Mathematik, Deutsch, eine Fremdsprache sowie ein frei wählbares Kernfach, darunter auch erstmals Informatik, gehören zum für alle verbindlichen Anforderungsprofil. Ebenfalls erstmals bedienen sich die Bundesländer aus einem gemeinsam entwickelten Abituraufgaben-Pool – dies in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik. Wobei ein Einbruch in einem Stuttgarter Gymnasium vor wenigen Wochen dazu geführt hat, dass statt der ursprünglich bereitgestellten Pool-Aufgaben ersatzweise die Aufgaben für den Nachholtermin gestellt werden, so die Pressemitteilung aus dem Stuttgarter Kultusministerium.

"Welche Aufgaben aus dem gemeinsamen Pool kommen, das wissen wir nicht", erklärte Schulleiter Siebert. Gleichwohl hofft Siebert, "dass sich alle gut vorbereitet haben". Die Daumen drückt er natürlich auch all jenen, die noch bis zum letzten Tag für ihre Prüfungen lernen mussten, statt die nun zu Ende gegangenen Osterferien zu genießen. Für Tilmann Siebert ist es die letzte Reifeprüfung, die unter seiner Ägide am BZM-Gymnasium stattfindet. Im nächsten Schuljahr übernimmt er die Leitung eines Gymnasiums in Ravensburg. Letztmals einen eigenen Kurs habe er vor vier Jahren zum Abitur geführt – in Deutsch.