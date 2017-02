Ärger über Müll an Containern in der Planckstraße

Am Containerplatz herrscht Chaos: Wenn sich die Lage nicht bessert, wird der Standort aufgelöst. Für die Segelflieger Markdorf würden das finanzielle Einbußen bedeuten.

Markdorf (shn) An den Altpapiercontainern in der Planckstraße herrschen „unzumutbare Zustände“, wie Andreas Betz von der Segelfliegergruppe Markdorf dem SÜDKURIER mitteilt. Er beschreibt die Situation wie folgt: „Seit einem halben Jahr ist der wilden Ablagerung von Kartonagen und Papier neben und zwischen den Altpapiercontainern nicht mehr Herr zu werden.“ Zweimal pro Woche werde der Platz von den Segelfliegern aufgeräumt und gereinigt, in den vergangenen Wochen hatte der Bauhof täglich eine Reinigungsaktion durchgeführt. „Dennoch ist es nicht gelungen, den Platz in einem akzeptablen Zustand zu halten. Schon wenige Stunden nach dem Reinigen stehen wieder Kartonagen und Papier neben den oft schon vollen Containern. Verschärft wird die Situation durch Hausmüll und sonstigen Unrat“, schreibt Betz.

Das Altpapier in den Containern kommt der Segelfliegergruppe zugute und ermöglicht, Mitgliedsbeiträge erschwinglich zu halten. „Leider steht die Zukunft des Stellplatzes in der Planckstraße nun auf der Kippe“, so Betz. Bei der Stadt ist die Situation bekannt. „Wir werden das noch ein paar Wochen beobachten und dann den Gemeinderat informieren und entscheiden lassen, ob wir den Stellplatz aufgeben“, sagt Kämmerer Bernd Habnitt auf SÜDKURIER-Nachfrage. Einen alternativen Stellplatz werde es keinen geben, bereits vor rund zwei Jahren sei in der Eisenbahnstraße ein Stellplatz aufgelöst worden. „Wir können nur appellieren, einen Platz an dem Altpapier und Glas gesammelt wird, nicht mit einer Mülldeponie zu verwechseln“, so Habnitt.

Mit einer Auflösung des Stellplatzes wäre zwar den Anwohnern geholfen, nicht jedoch den Bürgern, die ihr Altpapier loswerden wollen, ebenso wenig den Segelfliegern, denen ein Teil ihrer Finanzierung wegbricht. Die Segelflieger hoffen, dass sich die Situation vor Ort verbessert. Alternative Möglichkeiten das Altpapier loszuwerden, sind zum einen die vierteljährlich durchgeführten Straßensammlungen. Zum anderen kann in dringenden Fällen das Altpapier gut gebündelt oder in Kartons verpackt vor der Segelfliegerhalle abgestellt werden.