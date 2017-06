Markdorf Ärger über Kreuzung an Unterleimbacher Straße

Die Einmündung der Unterleimbacher Straße in die Bundesstraße 33 war Thema im Ortschaftsrat Leimbach. Der Zustand sei nicht mehr zumutbar, sagte Ratsmitglied Helmut Jetter.

Markdorf (ala) Bei der Riedheimer Ortschaftsratssitzung hat Ratsmitglied Helmut Jetter ein Dauerthema auf den Tisch gebracht, das vielen Leimbacher unter den Nägeln brennt. So sei der Kreuzungsbereich, wo die Unterleimbacher Straße in die Bundesstraße 33 einmündet, nicht mehr zumutbar. Zum einen sei der Kreuzungsbereich gefährlich und meist mit langen Wartezeiten und Kolonnenbildung in der Unterleimbacher Straße verbunden. In diesem Bereich sei zwar eine Fußgängerampel angebracht, die aber für Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Unterleimbacher Straße kommen, nicht viel nütze.

Jetter regte an, eine Lückenampel zu installieren, die im Bedarfsfall und bei der Berührung der Kontaktschleife auslöse und somit für einen sicheren und guten Verkehrsfluss sorgen würde. Ratsmitglied Markus Heimgartner pflichtete Jetter bei. Die Frequenz in der Straße habe sich durch Neubauten sowie Grundschule, Kindergarten und Mehrzweckhalle drastisch erhöht, das werde sich auch nicht wieder ändern. Er schlug daher vor, den Erlenweg, der in die Bundesstraße mündet, für den Verkehrsteilnehmer zu öffnen. Eine Verbreiterung des Weges sei in diesem Bereich ohne Probleme möglich, das würde auch den Verkehr aus Leimbach rasch abfließen lassen. Ortschaftsrätin Diana Bartosz konnte nicht nachvollziehen, weshalb die Fußgängerampel in Leimbach ab 21 Uhr abgeschaltet wird. "Das ist eine Bedarfsampel, sprich sie kommt nur dann zum Einsatz, wenn man sie wirklich braucht", sagte Bartosz. Sie äußerte den Wunsch, die Ampel künftig durchgehend anzulassen und nachts nicht auszuschalten.