25 Teams von Viertklässlern der Grundschulen Markdorf, Bermatingen und Leimbach traten in Markdorf bei einem Volleyballturnier gegeneinander an. Es war Höhepunkt und Abschluss der Aktion "Volleyball macht Schule". Drei Wochen lang hatte Simon Stegmann vom Volleyball-Erstligisten VfB Friedrichshafen mit seinem Assistenten Jan Scheuermann den Kindern den Volleyball-Sport näher gebracht.

Jubel, Anfeuerungsrufe und lautes Aufjauchzen sind aus der BZM-Halle gestern Nachmittag schon von weitem zu hören gewesen. 70 Viertklässler aus Bermatingen, Leimbach und Markdorf waren zusammen gekommen, um sich in einem Turnier der drei Grundschulen im Volleyball zu messen. Initiator des Turniers war Simon Stegmann vom Volleyball-Erstligisten VfB Friedrichshafen, der auch Projektleiter von "Volleyball macht Schule" ist. In den vergangenen drei Wochen schulten Stegmann und sein Assistent Jan Scheuermann die Kinder intensiv in den Techniken des Ballspiels und im Regelwerk, aber auch in Sachen Fairplay. Höhepunkt und Abschluss der Aktion war nun das große Turnier. Aufgeteilt in 25 Mannschaften mit je drei Spielern, ging es in flotten Drei-Minuten-Partien durch das Turnier.

Julia Pejic, Klassen- und Sportlehrerin aus Leimbach, war beeindruckt von der Begeisterung, mit der ihre Schüler an das Projekt gingen: "Die waren von Anfang an mit Feuer und Flamme dabei, das hat mich wirklich gefreut." Es ging sogar so weit, erzählt Pejic weiter, "dass sie sich von dem Geld aus der Klassenkasse einen Volleyball kauften und in den Pausen für das Turnier trainierten". Das konnten Noah und Lennart nur bestätigen: "Volleyball macht wirklich großen Spaß und ist echt mal was anderes", meinte Noah. Sein Klassenkamerad Lennart ging sogar noch ein wenig weiter. "Wenn ich zwölf oder so bin, kann ich mir vorstellen, aus dem Fußball auszutreten."

Beim Thema Fußball und Volleyball machte Marion Baur, Sportlehrerin aus Bermatingen, eine interessante Feststellung: "Tatsächlich scheinen die aktiven Fußballer ein Händchen für Volleyball zu haben, ihnen fällt der Umgang mit dem Ball leichter." Auch in Bermatingen waren die Kinder mit großem Eifer dabei, freute sich Baur: "Es hatten sich 20 Kinder aus beiden vierten Klassen für das Turnier angemeldet und 18 sind heute da, eine super Quote."

Nach drei Stunden emsigen Baggerns und Pritschens waren die Partien gespielt. Alle Teams waren gegeneinander angetreten und Stegmann und Scheuermann zogen sich zur Auswertung zurück. Am Ende hieß es: Dritter Platz für Leimbach, zweiter Platz für Markdorf und erster Platz für Bermatingen. Aber eigentlich waren alle Sieger, denn hier zählte vor allem ihre Leistung, und die hatten sie alle eindrücklich gezeigt. Zur Belohnung dürfen dafür für alle am morgigen Sonntag in die Volleyball-Arena zum Bundesliga-Spitzenspiel VfB Friedrichshafen gegen United-Volleys Frankfurt gehen.