Markdorf 400 Strohballen gehen in Flammen auf

400 Strohballen gehen in Flammen auf

Durch einen Brand in Markdorf-Stadel sind 400 Strohballen abgebrannt. Die Polizei ermittelt noch nach der Ursache des Brands, der 20.000 Euro Schaden verursachte und sucht nach Zeugen.

Ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand laut Pressemitteilung der Polizei durch einen Brand von zirka 400 Strohballen in Markdorf-Stadel. Durch den Ausbruch des Feuers am Montag gegen 15 Uhr wurde auch eine landwirtschaftliche Maschine beschädigt. Die freiwillige Feuerwehr Markdorf konnte die Flammen rasch bekämpfen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Nummer 0 75 41/70 10, zu melden.