Markdorf 3000 Euro für Familien in Not

3000 Euro für Familien in Not

Der Markdorfer Notärzte-Verein überbringt dem Mehrgenerationenhaus für Familien in Not eine Spende über 3000 Euro.

Einen kleinen Umschlag mit viel Inhalt und noch mehr Wirkungskraft hat Günther Welte gestern Morgen im Markdorfer Mehrgenerationenhaus überreicht. Ein Scheck über 3000 Euro steckte in dem Couvert. "Das ist unsere alljährliche Spende für bedürftige Menschen vor Ort", erklärte der Leiter der Notaufnahme im Friedrichshafener Klinikum, der das Geld im Namen des Vereins Markdorfer Notärzte überbracht hat.



Im Mehrgenerationenhaus fließt die finanzielle Notarzt-Spende – die zunächst ans Familienforum, den Trägerverein des Mehrgenerationenhauses, geht – anschließend in einen der drei großen Notfall-Töpfe. Die haben die beiden Leiterinnen für Familien beziehungsweise Einzelpersonen in besonderen Krisensituationen eingerichtet. "Wir verwenden es für Familien in Not, außerdem helfen wir noch bedürftigen Senioren und Geflüchteten, das aber mit je eigenen Spendentöpfen", erklärt Renate Hold. Und ihre Leitungskollegin Waltraud Zeller-Fleck führt aus, "das wir erst vor kurzem einer Alleinerziehenden ein Darlehen gewähren konnten". Dies nachdem eine Behördenzahlung ausgeblieben war.



Wie Notarzt Günther Welte erläuterte, ist es das große Anliegen des Notärzte-Vereins, in der Region zu helfen. "Und auch ohne dass Verwaltungskosten anfallen." Der Wirkungsbereich seines Vereins liegt ebenfalls im Kreisgebiet. Rund 1200 Einsätze fahren die Mediziner im Jahr, um kranken Menschen zu helfen. Im übernächsten Jahr feiert der Verein sein 15-jähriges Bestehen.