Markdorf 228 neue Lehrer für den Schulbezirk Markdorf

Große Vereidigungsfeier in der Markdorfer Stadthalle. Steigende Schülerzahlen belasten die Kommunen.

Markdorf – Vier Tage bevor am Montag das Schuljahr 2017/2018 beginnt, wurden am gestrigen Freitagmorgen die 171 neuen Lehrkräfte für Schulamtsbezirk Markdorf vereidigt. Schulamtsdirektor Klaus Moosmann hatte sie gemeinsam mit seinen Mitarbeitern begrüßt. Grußworte richtete auch Georg Riedmann an die Junglehrer, desgleichen an 57 Zuversetzte aus anderen Schulamtsbezirken beziehungsweise Bundesländern. Insbesondere dass so zahlreiche Männer den Weg in den Lehrerberuf genommen haben, freute den Schulamtsdirektor.

"What a wonderfull world" als musikalischer Einstieg in die Vereidigungsfeier war also keine schlechte Wahl. Getroffen hatten die Sabine Herzog, Dominik Burget, Werner Lautenbach und Andreas Geiger, die vier Mitglieder einer Projektband, die überwiegend aus Markdorfer Lehrkräften besteht. Gleichwohl wurde rasch klar, dass es um die Schulwelt keineswegs überall so wunderbar bestellt ist wie im personell gut ausgestatteten Schulamtsbezirk Markdorf. Spätestens als Bürgermeister Georg Riedmann bei seinem Grußwort darauf hinwies, dass vor gar nicht langer Zeit ein massiver Abbau der Lehrerstellen ins Auge gefasst worden war. Man habe sich eines Besseren besonnen. Zum Glück – denn inzwischen stiegen die Schülerzahlen beträchtlich, "was uns vor große Aufgaben stellt", so Riedmann.

Aus kommunalpolitischer Sicht heißt das, dass die von der Stadt Markdorf getragenen Grundschulen erweitert beziehungsweise ausgebaut werden müssen. Vor dem Hintergrund, dass das Land zwar Zuschüsse für den Neubau gewährt, aber nicht für die Sanierung sei es kein Wunder, wenn der Abriss einer Schule diskutiert wird. Bei der Jakob-Gretser-Grundschule zum Beispiel würde der Neubau bezuschusste 22 Millionen Euro kosten, die Sanierung hingegen unbezuschusste 20 Millionen. Wie auch immer der Rat entscheide, auf die Stadt kommen im Bereich Schulen insgesamt 30 Millionen Euro zu, die Gelder fürs Bildungszentrum mitgerechnet. Dass im Schulamtsbezirk derzeit zehn Schulleiterstellen unbesetzt sind, sprach Riedmann ebenfalls an. Moosmann führte aus, dass bei einem Mehrverdienst von 60 Euro netto im Monat nur wenige den Enthusiasmus aufbrächten, ein durch eine Leitungsfunktion erheblich anwachsendes Arbeitspensum auf sich zu nehmen. Immerhin sei es gelungen, die anvisierte achtprozentige Gehaltskürzung abzuwenden.

Zahlen zum Schuljahr