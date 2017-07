Markdorf 2087 wollen 1200 Jahre Markdorf sehen

Besucherrekord für die Jubiläumsausstellung in der Markdorfer Stadtgalerie

Markdorf (gup/büj) Die Resonanz war schlicht überwältigend. Nicht nur für die Kuratorin, auch für die Stadt Markdorf und die Stadtgalerie: 2087 Besucher wurden in der Ausstellung "1200 Jahre Markdorf", die am Sonntag zu Ende gegangen ist, gezählt. Auf 800 habe sie "insgeheim gehofft", erzählt Michaela Vogel. Die Markdorfer Restauratorin und Kunsthistorikerin hatte als Kuratorin die Schau mit hochwertigen, teils erstmals öffentlich ausgestellten Exponaten verantwortlich organisiert. Im Rückblick fällt ihr ein Stein vom Herzen, dass die Ausstellung so hervorragend angenommen wurde. Stolz darf sie durchaus sein: Rund eineinhalb Jahre Vorbereitung und Organisation hat sie investiert, alles quasi nebenberuflich, denn in ihrem Hauptbroterwerb – sie führt mit ihrem Mann den familieneigenen Restaurationsbetrieb in der Obertorstraße – blieb sie selbstverständlich auch in dieser Zeit gefordert.

Fünf Wochen lief die Ausstellung. An den letzten Tagen wurden wegen des immensen Zuspruchs die Öffnungszeiten nochmals verlängert und just am letzten Tag, dem Sonntag, wurde mit 178 Besuchern der Tagesrekord verzeichnet. Noch ist die Arbeit für sie nicht beendet. Am Montag wurde mit dem Abbau begonnen, seit gestern läuft der Rücktransport der Leihgaben. Vogel selbst musste aus diesem Grunde am gestrigen Nachmittag auch auf die Reise nach Karlsruhe.

Dennoch: Die Mühen haben sich gelohnt, sagt sie selbst. 24 Führungen in der Galerie wurden angeboten, plus fünf Altschloss-Führungen, die in der Galerie begannen. Auch Schulklassen führte Vogel durch "ihre" Ausstellung. Über einen Brief eines Grundschülers der Gretser-Schule habe sie sich besonders gefreut, erzählt sie. Der 7-jährige Emilio schrieb: "Ich fand toll, dass Frau Vogel uns alles erklärt hat. Ich habe Dinge verstanden, die ich noch nie verstanden habe." Auch ein solcher Lohn kann glücklich machen.

Besonders gefreut habe sie, dass "nicht nur die historischen VIPs" in die Galerie gekommen waren, sondern auch die "nicht klassischen Museumsbesucher", etliche hätten sogar zwei oder drei Mal hereingeschaut. Die meisten Exponate gehen nun wieder auf Reisen. Was bleibt von der Ausstellung? Vogel könnte sich eine Dokumentation vorstellen. Und dass die ein oder anderen Markdorfer Exponate auch künftig einen Platz in der Öffentlichkeit bekämen, etwa im Bischofsschloss, wenn es einst das Rathaus ist. Dafür gibt es auch schon positive Signale von Bürgermeister Georg Riedmann. Dankbar ist Vogel für die Bereitschaft der Leihgeber, darunter etliche Museen und Archive, aber auch für die Amtshilfe von Kollegen wie Jürgen Bleibler, dem Leiter der Zeppelin-Abteilung des Zeppelin-Museums, oder Heike Frommer vom Kreiskulturamt.