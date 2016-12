Markdorf 2017 wird für Markdorf ein Jahr der Baustellen

Bürgermeister Riedmann im SÜDKURIER-Interview. Bischofschloss, Rathausareal, der Um- und Ausbau der Grundschulen und die Wohnbaupläne werden große Themen des nächsten Jahres sein

"Es wird nach einer Zeit des Überlegens und des grundlegenden Diskutierens eine Zeit der größeren Baustellen kommen": So umschreibt Bürgermeister Georg Riedmann in der ungekürzten Online-Fassung des SÜDKURIER-Jahresinterviews (siehe Lokalseiten zwei und drei) die Entwicklung der kommenden Jahre für die Stadt Markdorf. Das zu Ende gehende Jahr 2016 sei von Verwaltung und Gemeinderat dazu genutzt worden, "einen Projektplan fürs kommende halbe Jahrzehnt festzuzurren". Im Gespräch mit der Redaktion führt Riedmann die Großvorhaben Bischofschloss, Rathausareal, Umbau der Grundschulen sowie die künftige Wohnbauentwicklung an.

So stellt der Bürgermeister etwa in Aussicht, dass er sich zu den Wohnbauplänen im Süden der Stadt, zum Quartier Griviten, bereits in der ersten Jahreshälfte 2017 einen Austausch mit den dortigen Bewohnern vorstellen könnte über erste Skizzen. Dort soll bekanntlich ein neues größeres Quartier mit Geschosswohnungsbau zu günstigeren Mietpreisen entstehen. Obwohl das Vorhaben noch wegen Flächennutzungsplanänderungen in einer längeren Warteschleife stehen wird, habe die Stadt ihre konzeptionellen Überlegungen dazu weitergeführt. Stand jetzt, so Riedmann, werde man aber eher abwarten, bis die Stadt Baurecht und einen Bebauungsplan habe und dann das gesamte Quartier in einem Guss entwickeln. Das heißt wiederum, dass die Stadt nicht bereits etwa mit einer Baumaßnahme zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen beginnen würde, für die sie von Gesetzes wegen kein Baurecht benötigen würde.

Dies, so Riedmann, sei auch deshalb möglich, weil sich für die Stadt das Thema Flüchtlingsunterbringung entspannt habe. Der Grund: Es werden weniger Personen zugewiesen und der Landkreis ist bislang im Vergleich zu anderen Regionen schon gewissermaßen in Vorleistung getreten, indem er überproportional viele Flüchtlinge aufgenommen habe. Somit wird die Stadt nun auch nicht den Gasthof Adler komplett zur Flüchtlingsunterbringung umnutzen, wie es ursprünglich angedacht war. Derzeit sind dort im Obergeschoss 17 Personen untergebracht, im Erdgeschoss wäre theoretisch noch Platz für weitere rund 15 Personen. Bis auf weiteres werde die Stadt nun erst einmal bestehende eigene Mietwohnungen umnutzen oder Wohnungen, die ihr angeboten werden, anmieten.

Das Jahresinterview 2017

