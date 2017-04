Markdorf 20 Neubürger bei Empfang im Rathaus

Zum Neubürgertreff hatten sich 20 Personen im Bürgersaal des Rathauses eingefunden. Bürgermeister Georg Riedmann gab einen kurzen Überblick über die Stadt Markdorf und stimmte auf die Feierlichkeiten anlässlich der 1200-Jahr-Feier ein. Nach einem Spaziergang bei leichtem Regen durch die Innenstadt waren wohl alle Teilnehmer recht froh, es sich im "Wohnzimmer" des Mehrgenerationenhauses gemütlich machen zu können.

Als Neubürger mit dabei waren auch Vilma Tóth und Anton Bochem, die seit Dezember in einem neuen Gebäude in der Hauptstraße wohnen. Eigentlich kommen sie aus Budapest und haben nach drei Jahren in München ihr Ziel in Markdorf gefunden, zumal Anton Bochem in Immenstaad beschäftigt ist. "Ich liebe alte Gebäude und deshalb gefällt mir gerade die Altstadt von Markdorf sehr gut", sagt Vilma Tóth, während Bochem es ganz gemütlich hier findet, wobei Manches etwas wie eine "geschlossene Gesellschaft" anmute. Aber vielleicht sei der eine oder andere auch nur etwas introvertiert. Anton Bochem kritisiert die beiden Kreisverkehre bei der Volksbank und an der Bundestraße und die Fußgängerampel beim Supermarkt. Da frage er sich schon, was die Stadtplaner sich gedacht haben: "Da herrscht doch das Chaos und das nervt schon etwas."

Aus Salem-Mimmenhausen ist Helmut Haller mit seiner Frau im Oktober des vergangenen Jahres nach Markdorf gezogen. "Wir hatten dort ein Reihenhaus und da gab es zu viele Treppen. Hier können wir von der Tiefgarage aus mit dem Aufzug in unsere Etagenwohnung fahren – das ist viel einfacher." Beide fühlen sich in Markdorf sehr wohl und können zu Fuß alle Geschäfte erreichen. Die 30er-Zone an der Bundesstraße findet Helmut Haller nicht so toll – hier würde die Beschränkung auch zwischen 22 und 6 Uhr ausreichen, meint er.

Die weiteste Anreise unter den Neubürgern hatten wohl Cielo Gonzalez und Juan Manuel Goyes, die seit Januar in Markdorf wohnen und aus Kolumbien stammen. Der Arbeitgeber des Systemingenieurs und der Architektin in Friedrichshafen hat ihnen Markdorf als Wohnort empfohlen. "Wir sind aus Kolumbien zunächst in die USA gegangen, aber da hat es uns nicht so gut gefallen. Wir wollen andere Kulturen kennenlernen und wir mögen Markdorf sehr", sagt Cielo Gonzalez. Derzeit lernen beide Deutsch bei der Volkshochschule und können sich gut vorstellen, länger oder sogar für immer in Markdorf zu bleiben.

Seit dem vergangenen Sommer wohnt Elisabeth Berger aus Meckenbeuren in Markdorf: "Die Liebe hat mich nach Markdorf gebracht." Natürlich gefällt es ihr in Markdorf gut, nur mit dem Verkehr und den Parkplätzen müsste eine gute Lösung gefunden werden. Standortleiter bei Airbus in Immenstaad ist Dietmar Pilz, der im November mit Frau und drei Kindern aus Ulm nach Markdorf gezogen ist und am Gehrenberg wohnt. "Uns gefällt es super hier und wir sind einfacher hier angekommen als gedacht", freut sich Pilz, der betont, dass die Infrastruktur für so eine kleine Stadt wie Markdorf sehr gut sei. "Das hebt Markdorf deutlich von anderen schönen Orten hier ab." Im Mehrgenerationenhaus hatten dann fast 20 Institutionen und Vereine aus Markdorf die Gelegenheit, sich den Neubürgern vorzustellen.

Der Empfang

Seit vier Jahren gibt es zwei Mal im Jahr einen Neubürgerempfang in Markdorf. Die Initiatoren waren seinerzeit die Leiterinnen des Mehrgenerationenhauses, Waltraud Zeller-Fleck und Renate Hold. "Die Idee war, Neubürger dazu zu gewinnen, sich für die Vereine zu interessieren, ihnen zu zeigen, was Markdorf bietet und die Neubürger zu motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren", erklärt Hold. Es soll auch vermittelt werden, dass das Mehrgenerationenhaus öffentlich ist, dass jeder kommen kann, dass man sich hier verabreden kann und dass es sogar Tageszeitungen gibt, die man in Ruhe lesen kann. Das Mehrgenerationenhaus ist von Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, am Freitag von 9 bis 13 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.