Markdorf 15 Kinder genießen Ferienspiele der Modellfluggruppe

Großer Spaß mit kleinen Flugzeugen hatten 15 Jungen und Mädchen zwei Tage lang im Rahmen der Ferienspiele bei der Modellfluggruppe Markdorf.

Fingerspitzengefühl. Feinmotorik. Genaues Hinschauen: All das ist gefragt, wenn man Modellflieger und -bauer werden will. Das erfuhren 15 Jungen und Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren, die sich an den zweitägigen Ferienspielen der Modellfluggruppe Markdorf beteiligten. Dabei hatten sie mit 15 Helfern fast eine 1:1-Betreuung: Sie zeigten ihnen, wie sie die Modelle fliegen und den „Aero-Spatz“, einen Wurfgleiter aus Balsaholzteilen, basteln müssen. Das Anfängermodell, das in einer knappen Stunde ausgestanzt, geschliffen und zusammengeklebt wird, kann bei idealem Wetter zehn bis 20 Meter weit gleiten. „Je glatter die Oberfläche, desto besser fliegt er“, sagt Mitglied Kurt Mecking. Sein Vereinskamerad Wolfram Beckert lacht: „Ja, das ist was anderes als Daddeln.“ Und macht offensichtlich auch viel Spaß. Besonders das Fliegen. „Man kann seine eigene Richtung bestimmen und die Geschwindigkeit“, schwärmt Leon, 11. Er hat ferngesteuerte Autos und deshalb Gefühl für die Automatik, sagt er.

„Wir wollen die jungen Leute weg vom PC an die frische Luft locken“, begründet Jugendleiter Jürgen Mecking das Engagement der Modellflieger. Das Hobby fasziniert. Bis zu 30 Kinder hatten sie mitunter schon. Was so leicht ausschaut, ist nicht so einfach. Obwohl man die Kenntnisse laut Mecking spätestens innerhalb von drei Wochenenden verinnerlicht hat, braucht es für die Loopings und Spiralen, die Laurens nach eigener Aussage „relativ gut kann“, schon etwas Übung. „Das macht Mega-Spaß“, sagt der Neunjährige.

Die Reporterin darf selbst mal ans Steuergerät: Das Anfängerflugzeug mit seinen 1,80 Meter Spannweite ist schon in der Luft: Jetzt heißt es millimeterweise das Hebelchen nach links, rechts, unten oder oben drücken. Ups! Der Flieger reagiert zeitverzögert. Beinahe hätte es eine Bruchlandung gegeben – wenn Vorsitzender Peter Weimer nicht mit seinem Schaltgerät eingegriffen hätte. Das ist ähnlich wie beim Führerschein: Beim sogenannten Lehrer/Schüler-Fliegen bestimmt der Lehrer übers Gas und die Seitenruder. Gott sei Dank!

Modelle mit bis zu sieben Meter Spannweite lassen die Markdorfer auf dem Gelände, das zwischen Ahausen und Ittendorf liegt, in die Luft. Wer Lust hat, auch außerhalb der Ferienspiele mal reinzuschnuppern – jeden ersten Sonntag im Monat ist Fliegen für Jugendliche -, kann sich an Jürgen Mecking wenden: Telefon 0 75 41/37 19 64 oder E-Mail: juergen-mecking@onlinehome.de.