Markdorf 130000 Euro für Spielplatz in Markdorf im Blick

Der Technische Ausschuss des Markdorfer Gemeinderates befindet am Dienstag über Investitionen in den Spielplatz in der Breslauer Straße.

Bürgermeister Georg Riedmann hatte es bereits in der "I mein' halt"-Runde am Mittwochabend erwähnt, nun steht das Vorhaben auf der Agenda der nächsten öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses am kommenden Dienstag, 11. Juli: Der große Spielplatz an der Breslauer Straße soll in den kommenden beiden Jahren umfangreich instandgesetzt und mit neuen Geräten aufgewertet werden.

Zunächst einmal steht die turnusgemäße jährliche Aufwertung mit einem Budget von 50 000 an, die in diesem Jahr aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung stehen. Bei einer Begehung mit dem von der Stadt beauftragten Landschaftsarchitekturbüro Architektur + Freiraum (Ravensburg) sei jedoch festgestellt worden, dass alleine mit den vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen das Budget bereits aufgebraucht werde, heißt es in der Sitzungsvorlage der Verwaltung für den Dienstag. Nicht zuletzt, weil auch der Spielturm in den kommenden Jahren ersetzt werden müsste, hat die Stadt nun ein größeres Gesamtkonzept für den Spielplatz erstellt. Dieses Konzept, so heißt es, könne in zwei Stufen realisiert werden.

Das Konzept sieht vor, dass der Spielplatz mit neuen Spielangeboten aufgewertet und in verschiedene Alterszonen aufgeteilt würde. Danach soll der Sandkasten im Nordwesten zu einem Kleinkindbereich ausgebaut werden. Die Schaukeln sollen aus Sicherheitsgründen umgestellt werden, der Bolzplatz wieder Tore bekommen und entlang der Südgrenze soll schließlich eine Spielzone für Eltern und deren größere Kinder entstehen. Dafür seien dann auch ein neuer Platz mit Tischtennis und Trampolinen vorgesehen. Zuletzt soll es einen neuen Kletterparcours und weitere Sitzmöglichkeiten geben und der Eingangsbereich verschönert werden.

Für die über die reinen Instandhaltung hinausgehenden Erneuerungsmaßnahmen veranschlagt die Stadt rund 80 000 Euro. Die Verwaltung würde das Büro mit der Ausschreibung und Umsetzung betrauen, zu Kosten von 70 000 Euro. Das Büro selbst schätzt die Kosten auf 80 000 Euro. Der Ausschuss soll einen Beschluss fällen. Die Sitzung im Rathaus beginnt um 18 Uhr.