Markdorf 1200-Jahr-Feier bietet auch für die Jugend Programm

Bei der 1200-Jahr-Feier sollen auch die jungen Markdorfer nicht zu kurz kommen. Von Skate-Contest bis Livemusik ist eine Menge geboten.

Markdorf (büj) Wer landet den gelungensten Blunt? Wer dreht den schönsten Flip? Ob Achsdrehung, seitlichen Kanten-Aufsetzen oder dem Skateboard den richtigen Schwung geben, all das und noch viel mehr Skater-Tricks gibts am 10. Juni ab ein Uhr auf der Markdorfer Trendsport-Anlage zu bestaunen. Denn dort lädt dann das Jugendreferat zu einem Skate-Contest ein. "An dem Wettkampf können außer Skatern auch Scooter und BMX-Rad-Fahrer teilnehmen", erklärt Ralf Waldenmayer, neben Simone Carl Jugendreferent in der Gehrenbergstadt. Mit rund 50 Teilnehmern rechnet er bei gutem Wetter – Skatern, Scooter- und BMX-Fahrern aus Markdorf, aber auch aus der weiteren Region. Anlocken werden nicht zuletzt die ausgelobten Preise im Wert von insgesamt 1200 Euro.

Ob es reiner Zufall ist, dass die zu gewinnenden Caps, das Zubehör, die Skateboards ausgerechnet 1200 Euro kosten, das verrät Waldenmayer nicht. Was er sagt: "Die 1200 passen sehr gut zum Anlass des Skate-Contests – die 1200-Jahr-Feier von Markdorf." Die Jugendlichen der Stadt sollen auch ihren ganz auf sie zugeschnittenen Anteil haben, so der Gedanke von Bürgermeister Georg Riedmann, als er das Jugendreferat um Vorschläge gebeten habe, wie Waldenmayer erklärt.

Zur Feier kommen neben dem Skater-Wettkampf weitere Programmpunkte. Ebenfalls am 10. Juni lädt das Jugendreferat um 19.30 Uhr zu einem Live Act ein – mit Auftritten von Bands aus der Musikschule "Powerplay". Geboten wird Bekanntes, aber auch Neues aus Rock und Pop. Die Veranstaltung läuft unter freiem Himmel vor überdachter Bühne und endet gegen 22 Uhr. Und im Anschluss findet im Jugendraum neben der Trendsportanlage eine Jugendparty statt. Eingelassen werden Jugendliche ab 14, die eine Einverständniserklärung der Eltern bei sich haben. Die Party endet um Mitternacht.

Apropos Einverständniserklärung: die brauchen auch die Skate-Contest-Teilnehmer unter 18, außerdem einen Helm, wie alle anderen auch.

Anmeldung für den Contest von 11 bis 12 Uhr, Teilnahmegebühr 3,50 Euro. Eintritt für die Jugendparty ebenfalls 3,50 Euro.