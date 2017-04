Markdorf 100 Kinder der Jakob-Gretser-Schule lernen Mozart kennen

Georg Mais, Vorsitzender der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft, Professor Roland Baldini und Immo Schaar vom Gewandhausorchester Leipzig haben den Dritt- und Viertklässlern der Jakob-Gretser-Schule in Markdorf Mozart nahegebracht, den "Popstar der klassichen Musik", wie Mais den Kindern erzählte.

Markdorf (nbu) Noch etwas skeptisch, aber auch neugierig betreten 100 Schüler die Mensa der Jakob-Gretser-Schule in Markdorf. Hier findet der musikalische Vortrag "Mozart für Kinder" statt, für alle dritten und vierten Klassen. Georg Mais, Vorsitzender der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft, Roland Baldini, Professor der Musikhochschule Leipzig, und Immo Schaar aus dem Gewandhausorchester Leipzig begrüßen das junge Publikum im Anzug. "Wir wollen eine Konzertatmosphäre schaffen, den Kindern ein hohes Niveau an Musik anbieten", erklärt Georg Mais. Ihm ist es wichtig, den Kindern ein Bewusstsein für die Kultur und die klassische Musik so früh wie möglich zu eröffnen und mit ihnen dazu in Dialog zu gehen.

Rektor Andreas Geiger freut sich über dieses besondere Ereignis, das durch Kontakte von Bürgermeister Georg Riedmann zustande kam. Als Roland Baldini an der Geige und Immo Schaar an der Bratsche mit dem ersten Stück beginnen, lauschen tatsächlich 100 Grundschüler fasziniert den Klängen.

Georg Mais führt die Schüler mit angenehmer Stimme und vielen Fragen durch das Leben von Wolfgang Amadeus Mozart. "Sein Vater hieß Leopold", weiß Viertklässler Jeremy. Von Mozarts Freund Haydn, seiner Familie, den eigenen Kindern und seinem frühen Tod berichten die Schüler. "Er war ein Wunderkind", erklärt Daniel. Doch selbst ein Wunderkind braucht Anleitung. "Sein Vater hat ihm gezeigt, wie man Klavier spielt", verrät Max.

Die Kinder sind gut vorbereitet und wissen allerlei über Wolfgang Amadeus Mozart, den Georg Mais den Popstar der klassischen Musik nennt. Selbst wenn die Kinder dem Spiel von Roland Baldini und Immo Schaar lauschen, erweisen sie sich als Musikexperten.

Als fröhlich und traurig, langsam oder schnell beschreiben die jungen Zuhörer die unterschiedlich gespielten Stücke. "Und es war im Takt", ergänzt eine Schülerin lachend. Es wundert nicht, dass Kinder wie der neunjährige Luca oder die zehnjährige Una nach dieser etwas anderen Musikstunde auch von klassischer Musik angetan sind.