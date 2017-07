Langenargen Vorgeschmack auf die Langenargener Festspiele

In der Konzertmuschel wird am 13. August Mark Twains Klassiker "Tom Sawyer und Huckleberry Finn" aufgeführt, zum Abschluss von "Mini-LA". Ab 2018 sind Eigenproduktionen geplant. Das kann dann schon mal Shakespeare sein.

Tom Sawyer und Huckleberry Finn zu Besuch bei den Langenargener Festspielen. Festspiele in Langenargen? Ja, richtig gelesen; endlich ist es soweit. Die Idee stand schon lange im Raum. Ausgearbeitet wurde das erste Konzept für die Festspiele 2015 von Schauspieler Steffen Essigbeck und der freischaffenden Regisseurin und Autorin Nadine Klante. Bevor es 2018 richtig losgeht, gibt es anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Kinderstadt Mini-LA 2017 schon einen Vorgeschmack in Form eines Familientheaterstücks. Am 13. August um 16.30 Uhr wird die Aufführung des zeitlosen Klassikers „Tom Sawyer und Huckleberry Finn“ von Mark Twain gezeigt, in der Konzertmuschel Langenargen.

Tom und Huckleberry sind beste Freunde und zwei richtige Schlitzohren, die gemeinsam immer wieder spannende Abenteuer erleben. Sie lieben es, anderen Streiche zu spielen und alles auf den Kopf zu stellen. So etwas wie ein schlechtes Gewissen kennen sie nicht, doch dies ändert sich auf einen Schlag: Eines Abends werden sie auf dem Friedhof unfreiwillig Zeugen eines verhängnisvollen Mordes. Aus Angst vor dem gemeingefährlichen Täter beschließen sie, diesen nicht zu verraten. Als daraufhin ein Unschuldiger verurteilt wird, beginnen die beiden, an ihrer Entscheidung zu zweifeln...

Bei dem Stück handelt es sich um ein Gastspiel des Studio Theaters Stuttgart. Aufgeführt von professionellen Theaterleuten wie Schauspieler Steffen Essigbeck, der den Protagonisten Tom Sawyer gibt, Tobias Wagenblaß als Huckleberry Finn, sowie Stefanie Friedrich und Christoph Franz. Alle zehn Rollen werden von den vier Schauspielern besetzt und zum Leben erweckt. Regie führt Nadine Klante, für Bühne und Kostüme ist Michaela Springer zuständig, Assistentin ist Julia Rochlitzer.

Das Projekt kann natürlich nicht ohne Weiteres in die Wege geleitet werden. Es braucht angesichts des Aufwands viel Mühe und Begeisterung für die Sache. Dies hat der Langenargener Festspiele e.V. bewiesen und eine traumhafte Idee zum Leben erweckt. Unterstützt wurde das Team vom Handels- und Gewerbeverein Langenargen e.V., der Bürgerstiftung Langenargen, der Volksbank Tettnang und der Ravensburger AG. Der Verein Langenargener Festspiele e.V. gründete sich im Mai diesen Jahres und ist sich sicher, in diesem und in den folgenden Jahren zahlreiche Zuschauer begeistern zu können.

Die Idee hinter den Festspielen ist, ein neues und aufregendes Freizeitprogramm für Feriengäste, Besucher und Einheimische zu schaffen, egal ob alt oder jung. Die Freilichtbühne neben Schloss Montfort bietet hierfür ein familienfreundliches und idyllisches Ambiente, perfekt geeignet für Inszenierungen jeder Art. Nicht nur Stücke für Kinder sind dabei, für die nächsten Jahre ist eine Erweiterung in Richtung des klassischen Theaters wie Shakespeare vorgesehen. Man darf sich schon jetzt auf entspannte Sommerabende am Seeufer freuen – dann mit Eigeninszenierungen des Langenargener Festspielvereins.