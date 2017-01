Langenargen Verkehrsunfall: Radfahrer schlägt mit Kopf auf Straße auf

Ein Autofahrer hat einen Verkehrsunfall verursacht und einen Radfahrer schwer verletzt, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Ein 51-jähriger Fahrradfahrer hat bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Der Unfall hat sich am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der Kreuzung Eisenbahn-/Oberdorfer Straße ereignet.

Auf der Eisenbahnstraße in westliche Richtung fahrend, hielt ein 48-Jähriger seinen Sprinter an der genannten Kreuzung an. Als er losfuhr, um die Kreuzung geradeaus zu überqueren, erfasste er mit der Fahrzeugfront den bevorrechtigten Radfahrer. Der 51-Jährige wurde umgestoßen und schlug mit dem Kopf auf der Straße auf. Rettungsdienstkräfte brachten den Radfahrer nach notärztlicher Versorgung in eine Klinik. Der Sachschaden wir auf 2500 Euro geschätzt.