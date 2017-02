Langenargen Umbau der Schule in Oberdorf soll ab August starten

In der komplett sanierten ehemaligen Schule in Oberdorf sollen zahlreiche Räume für den Gemeindeverwaltungsverband entstehen. Im Sommer sollen die Umbauarbeiten beginnen.

Wo bis vor kurzem noch Grundschüler die Schulbank gedrückt haben, sollen schon im kommenden Jahr in der komplett umgebauten und sanierten ehemaligen Schule in Oberdorf zahlreiche Räume für den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Eriskirch, Kressbronn und Langenargen entstehen. Der Gemeinderat Langenargen stimmte mit einer Gegenstimme für die Herbeiführung eines Baubeschlusses. Die Kosten für den Umbau sollen sich nach bisherigen Angaben aus rund 1,25 Millionen Euro belaufen.

Nach Angaben von Bürgermeister Achim Krafft sind in den neuen Plänen des Architekturbüros Plösser aus Friedrichshafen nach einer erneuten Bedarfsentwicklung im Erdgeschoss des ehemaligen Schulhauses mehr Büroräume für verschiedene Ämter als bislang geplant. „Wir denken, dass es in einigem Bereichen in den kommenden Jahren einen vermehrten Personalbedarf geben wird und wollten diesen mit berücksichtigen“, stellte Bürgermeister Krafft fest.

Krafft stellte den zahlreichen Zuhörern und Gemeinderäten auch den möglichen Geschäftsverteilungsplan der Räume der GVV vor. So soll beispielsweise die gesamt Bereichsleitung Baurecht in Oberdorf untergebracht werden, einschließlich aller Mitarbeiter des Baurechtsamtes. Auch die Fachbereichsleitung allgemeine Verwaltung soll in die Schule einziehen. So sollen ab dem kommenden Jahr alle Beitragsveranlagungen der drei Gemeinden Eriskirch, Kressbronn und Langenargen unter einem Dach sein. Im Verwaltungszentrum in Oberdorf wird außerdem zentral das Feuerlöschwesen in interkommunaler Zusammenarbeit koordiniert, für den Integrationsbeauftragten und mögliche Mitarbeiter werden dort ebenfalls Büro- und Besprechungsräume geschaffen.

Auch das Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen wird dort untergebracht. Räume entstehen auch für einen gemeinsamen Gutachterausschuss der drei Gemeinden, die Grundbucheinsichtsstelle und ein neues, zentrales Sekretariat. Im ersten Stock des Schulhauses sollen einige Besprechungsräume gebaut werden, für den Keller sind Archivräume geplant.

Das Dachgeschoss soll auf zwei Ebenen als Wohnraum für die Anschlussunterbringung von Asylbewerber genutzt werden. Dabei sollen diese Wohnungen als zwei komplett getrennte Einheiten genutzt werden können, erklärte Krafft. Grünen-Gemeinderat Ulrich Ziebart gab zu bedenken, dass bei der Planung auf Flexibilität zu geachtet werden soll. Bürgermeister Krafft gab an, dass die Wände so gestaltet seien, dass eine Veränderung der Raumgrößen möglich sei. Die GVV wird dann für alle Räumlichkeiten, zirka 333 Quadratmeter zuzüglich des Kellers, eine monatlich Kaltmiete von 2500 Euro zahlen.