Langenargen Toller Start in die Ferien: Uferfest mit Klang-Feuerwerk als Höhepunkt

Einheimische und Urlauber freuen sich gleichermaßen auf das erste Ferienwochenende in Langenargen. Von Freitag, 28. Juli, bis Montag, 31. Juli, steht die Gemeinde ganz im Zeichen des 42. Uferfestes mit einem bunten Programm für die ganze Familie. Insgesamt rechnet die Gemeinde mit bis zu 40 000 Besuchern. Attraktion ist am Samstagabend das Klangfeuerwerk.

Traditioneller Auftakt ist am Freitag um 11 Uhr, wenn Fallschirmspringer von der Transall aus zu einer feuchten Landung in den Bodensee springen. Das luftige Spektakel wiederholt sich nochmals um 14.30 Uhr und am Samstag um 11 Uhr. Offiziell eröffnet wird das Uferfest dann abends um 19 Uhr mit dem Fassanstich auf der Bühne beim Uhlandplatz, wo der Musikverein Kressbronn aufspielt. Außerdem unterhält an diesem Abend die Band "Thin Mother" auf dem Platz der Feuerwehr.

Seit Jahren als Höhepunkt bewährt und Publikumsmagnet ist das große Klangfeuerwerk über dem Bodensee mit Gondelkorso am Samstagabend um 22.15 Uhr. "Durch eine neue Beschallungsanlage soll der Sound beim Klangfeuerwerk noch schöner werden", kündigt Frank Jost, Leiter der Tourist-Information an. Nicht fehlen darf natürlich auch das feucht-fröhliche Fischerstechen am Sonntag um 17 Uhr im Gemeindehafen. Ganz wichtig ist aber der Bummel entlang der 24 Stände der örtlichen Vereine. Von Maultaschen über Leberkäse und Heringswecken bis zur Champignonpfanne sorgen sie dafür, dass niemand beim Fest hungrig bleibt. Dazu spielen vom Frühschoppen über den Hock am See bis zum musikalischen Ausklang am Montagabend Musikkapellen und Bands auf den Plätzen des Festgeländes.

Groß geschrieben wird beim Langenargener Uferfest das Programm für Kinder und Jugendliche. Neben der Kinderaktionswiese an allen vier Tagen, organisiert vom See- und Waldkindergarten, gibt es hinter dem Rummelplatz von Samstag bis Montag, jeweils ab 13 Uhr, eine eigene Aktionswiese für Jugendliche. "Sie kam im vergangenen Jahr so gut an, dass wir sie zusammen mit Jugendbeauftragter Gisela Sterk weiter ausgebaut haben", kündigt Frank Jost, Leiter der örtlichen Tourist-Information an. Hier können sich die Jugendlichen unter anderem beim "XXL Human Soccer", einem Tischkicker mit echten Menschen, beim "Bubble Soccer" als lebendiger Ball, an der Kletterwand, beim Torwandschießen oder bei der Sprayaktion austoben. "Diese Altersgruppe ist uns in Langenargen sehr wichtig", betont Jost.

Der Montag steht beim Uferfest ganz im Zeichen des Kinder- und Familientags. Nach einem Umzug von der Schule bis zum Uhlandplatz erwartet die jungen Festbesucher unter anderem um 13 Uhr eine Rettungsübung von Jugendfeuerwehr und Jugend-Rot-Kreuz. Spannend ist sicher auch die Fahrt mit dem Feuerwehrboot um 14 Uhr. Die Stände der Vereine sind schon zur Mittagszeit geöffnet.

Thema bei den Organisatoren des Uferfests war das Sicherheitskonzept der Großveranstaltung. Allein am Samstagabend werden bis zu 20 000 Besucher in Langenargen erwartet. "Wir werden am Eingang die Rucksäcke kontrollieren und die Security hat ein wachsames Auge. Außerdem blockiert der THW mit zwei Großfahrzeugen die beiden Hauptzufahrtsstraßen", lässt Jost wissen.

Programmauszug

Freitag, 28. Juli

19 Uhr: Fassanstich Uhlandplatz

Samstag, 29. Juli

8 Uhr: Kinderflohmarkt

10 Uhr: Modellauto-Show

10 Uhr: Bogenschießen für alle

11 Uhr: Standup Paddle – Funsport Water World

19 Uhr: Bands "Platzhirsche" auf dem Uhlandplatz, "Shadoogies" auf dem Platz der Feuerwehr

21.45 Uhr: Gondelkorso

22.15 Uhr: Klang-Feuerwerk

Sonntag, 30. Juli

9.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

10.30 Uhr: Frühschoppenkonzert mit der Bürgerkapelle Langenargen und der Band "Get Back"

11 Uhr: Tretboot-Regatta

15 Uhr: Demonstrationsübung der Freiwilligen Feuerwehr

17 Uhr: Traditionelles Fischerstechen

19 Uhr: Gemütlicher Hock am See mit "Mirage" und "Käs & Roll"

Montag, 31. Juli

Ab 11 Uhr: Kinder- und Familientag

19 Uhr: Musikalischer Ausklang mit der Bürgerkapelle Langenargen und "Time Square

Das Festabzeichen für Samstagabend kostet 4 Euro, im Vorverkauf 3,40 Euro.