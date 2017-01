Friedrichshafen Theatergruppe Oberdorf zeigt "Ruhestand  und plötzlich war die Ruhe weg!"

Theres hat nicht viel zu lachen, als ihr Mann in Rente geht, die Zuschauer der Theatergruppe Oberdorf umso mehr.

Der Medienkoffer muss her. "Da machen wir ein Brainstorming", ruft Julius Klein – dabei hatte seine Frau Theres nur gefragt, was er zu Mittag essen will. Nach Auswertung bunter Zettel und roter Punkte steht das Menü: Knödel mit Fischstäbchen und Apfelmus. Wütend schickt Julius Theres in die Küche: "Du kochst jetzt Bratwurst mit Kartoffelsalat und Kraut!" "Ich verstehe nicht, wozu wir dann das ganze Brainstorming gemacht haben", sagt Theres. "Dazu fehlt dir das nötige Know-How!"

Julius Klein alias Michael Zell ist frischgebackener Rentner. Endlich hat er Zeit, Haushalt und Ehefrau nach betriebswirtschaftlichen Kriterien zu optimieren. Die Theatergruppe Oberdorf kommt mit Regina Röschs Stück "Ruhestand – und plötzlich war die Ruhe weg!" dem wahren Leben verdächtig nahe. Bei der Feier mit den Nachbarn etwa fragt sich Gisela Sterk als Theres: "Na, ob das ein Glück ist, wenn der jetzt den ganzen Tag daheim ist und mich nervt." Schon im zweiten Akt sitzt sie schluchzend am Tisch und berechnet, wie lange ihr Mann statistisch noch zu leben hat. Das Ergebnis: noch 17,2 Jahre wöchentlicher Jour-Fix zur Haushaltsführung, Jogging um sechs Uhr früh als Teambildungsmaßnahme, dazu Bemerkungen wie "Meine Theres, die hat in ihrem ganzen Leben noch nie etwas schaffen müssen". Das Bisschen Haushalt erledige sich mit links, die Pension führe seine Frau hobbymäßig und die Erziehung der Tochter Eva habe mit deren Wahl eines ewigen Studenten als "Verdachtsschwiegersohn" geendet.

Den Freundinnen Karola und Gisela geht es ähnlich. Ihre Männer schlagen dem Neurentner zwar zunächst vor, mit ihnen wandern oder angeln zu gehen, dann finden aber auch sie Gefallen an der Ehefrauenerziehung. Julius renoviert bald nicht nur Gattin und Haushalt, sondern auch Keller und Wohnzimmertapete. Er beweist genug handwerkliches Geschick, um den Kleister zu vergessen und die Tapete mit dem Lineal abzumessen. Dabei glänzen die Schauspieler nicht nur durch mitreißende Spielfreude, sondern durch komödiantisches Talent. Michael Zell dabei zuzusehen, wie er als kerniger Macho die Tapete als "Luder!" beschimpft, ist ebenso lustig wie das bewegte Minenspiel von Gisela Sterk als Theres. Tochter Eva (Susanne Späth) schwankt ständig zwischen Ausgleich und Auszug, ihren Freund Stefan gibt Tobias Stähle tiefenentspannt. "Chill deine Basis, Alter", kommentiert er freundlich Julius' Beschwerden. Es gibt auch wundersame Entwicklungen zu bestaunen. Silvia Bucher als Karola und Marga Brugger als Gisela entwickeln als hektische Hausfrauen mehr Selbstbewusstsein. Das geht derweil ihren Ehemännern Franz Martin (Albert Dillmann) und Erwin (Wendelin Hofer) verloren. Claudia Klotz ist als Sekretärin Lieselotte Schlüpfer herrlich hysterisch, nach einem tiefen Blick in die Brillengläser von Pensionsgast Karl Mai (Sven Kurz) aber nur noch selig verliebt – und dem geht es nicht anders.

Der dritte Akt zeigt, wie aus Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs nur durch Abwesenheit Herrinnen der Lage werden. Der Aktionismus der Männer weicht dem Überlebenskampf. Zwischen Müll- und Wäschebergen wärmen sie Dosenspaghetti und scheitern beim Versuch, ein Bett zu beziehen. Als der Neurentner nach überraschender Wende noch einmal "Brainstorming" sagt, brüllen alle: "Julius!"

Weitere Aufführungen im Dorfgemeinschaftshaus Oberdorf: 7., 18., 19. und 20. Januar, jeweils 19.30 Uhr, sowie 8., 21. und 22. Januar, jeweils 17 Uhr.