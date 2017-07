Langenargen Szymanowski Streichquartett überzeugt mit gelungenem Konzertabend

Das Szymanowski Streichquartett hat mit neuer Besetzung bei den Langenargener Schlosskonzerten begeistert.

Einen meditativen Einstieg hat das Szymanowski Quartett mit dem Choral "Vor deinen Thron tret ich" von J. S. Bach gewählt. Ruhig, ohne Vibrato, begannen Bratsche, zweite Violine und Cello das jeder Liedzeile vorangestellte kleine, kunstvolle Fugato. In langen Notenwerten legte die erste Violine in großem Bogen die Choralmelodie über das komplizierte Stimmengeflecht. Die lupenrein intonierte Schlussfermate weckte große Neugier auf das weitere Programm. Sind doch mit Agata Szymczewska und Robert Kowalski auf den Violinen zwei neue Mitglieder zu den bewährten Volodia Mykytka (Bratsche) und Marcin Sienawski (Cello) in letzter Zeit hinzugekommen.

Nach der langsamen, düsteren Einleitung mit scharfen Intervallreibungen, die dem folgenden Quartett KV 465 von W. A. Mozart den Beinamen "Dissonanzen-Quartett" einbrachten, führte das Hauptthema zunächst in den hellen C-Dur Himmel. Eine intensive quartettmäßige Verarbeitung ließ die Zuhörer aufhorchen: wunderschön ausmusizierte Duette zwischen wechselnden Partnern, kraftvolle Themenübernahmen von allen Stimmen und starke Verdichtungen im Tutti. Mit poetischem Klangzauber gestalteten die vier Streicher das Andante. Violine und Cello entwickelten mit einem Seufzermotiv einen empfindsamen Dialog. Nach dunkler Molltrübung im Trio brach ein feuriges Finale aus. 400 Takte "Molto Allegro" mit ausladendem Schwung, gesanglicher Leidenschaft, abrupten Molleinbrüchen und virtuosem Laufwerk endeten im Sechzehntelrausch der Coda.

Zwei Werke des Namensgebers Karol Szymanowski bereicherten das Programm. Zunächst "Nocturne" mit einer Nachahmung spanischer Musik in treffender Rhythmik der Habanera, gepaart mit orientalischen Arabesken mit Obertönen der Violine. Dann eine spritzige "Tarantella" mit viel Pizziccato und Springbogen als Erinnerung an einen Sizilienaufenthalt.

Das Streichquartett Nr. 6 f-Moll op. 80 von Felix Mendelssohn Bartholdy gehört zu den großen Werken der Quartett-Literatur. Es ist seine letzte Komposition im Todesjahr 1847. Zwei Monate nach Vollendung stirbt er. Inhaltlich ist dieses Instrumentalwerk ein Klagelied für seine Schwester Fanny, die im Frühjahr des gleichen Jahres plötzlich gestorben war. Mit rasenden Tremolo-Bewegungen spielten die vier Musiker das tief emotional gefärbte Werk. Nervöse, vibrierende Läufe wurden zu Klangflächen zusammengefügt. Kontrastreich bekam der Nebengedanke einen freundlichen Charakter, wurde aber sogleich von den konfliktgeladenen Elementen vertrieben. Mit drängenden Synkopen in unruhiger Bewegung entstand auch im zweiten Satz eine raue Stimmung. In eine entrückte Welt, im Gedenken an die schönen Zeiten mit Fanny, führte das Quartett mit feinfühligem Variationengeflecht im "Adagio". Mit vollem Körpereinsatz, schroffen Wechseln in Dynamik und Artikulation, das Finale "Allegro molto". In immer neuem Spannungsaufbau, den Schmerz und die Zerrissenheit plastisch darstellend und in faszinierendem orchestralem Klang führte eine Triolen-Stretta zum fulminanten Schluss.