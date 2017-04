Langenargen Streit: Erwachsener soll Jugendlichen mit Baseballschläger verletzt haben

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, die sich laut Polizeibericht wegen randalierenden Jugendlichen in der Unteren Seestraße ereignet hat. Einer der Jugendlichen soll mit einem Baseballschläger verletzt worden sein.

Eine handfeste Auseinandersetzung hat es am Samstag gegen 22.30 Uhr in Langenargen in der "Unteren Seestraße" gegeben, nachdem dort etwa zehn Jugendliche randaliert und Flaschen auf der Straße zertrümmert hatten. Ein Erwachsener soll mit einem Baseballschläger einen der Jugendlichen leicht an der Hand verletzt haben. Hinweise an den Polizeiposten Langenargen, Telefonnummer 0 75 43/9 31 60.