Langenargen Strandbad bekommt neues Kinderbecken

Der Gemeinderat diskutiert über die Lage des Kinderbeckens und das Technikhaus und spricht sich am Ende für das Projekt aus.

Langenargen – Um das Strandbad familienfreundlicher zu gestalten, steht in Langenargen der Bau eines neuen Kinderbeckens aus. Besonders die Notwendigkeit eines neuen Technikhauses und die Lage des Beckens standen im Gemeinderat noch in der Kritik.

Nachdem das Projekt für den Bau eines neuen Kinderbeckens eine längere Vorgeschichte aufzuweisen hatte, sah Bürgermeister Achim Krafft in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag endlich einem erfolgsversprechenden Ausgang entgegen. Trotz unklarer Marktentwicklung schätze er die Einnahmesituation des Strandbades als sehr positiv ein. So sollten künftig vor allem Familien mit kleinen Kindern von dem neuen Becken angezogen werden. Zum Wunsch aus Teilen der Bevölkerung nach großen Rutschen und Sprungtürmen äußerte Krafft sich ablehnend: "Riesige Rutschen und Sprungtürme sind auf der Fläche unseres Strandbades nicht realisierbar."

Dass der Bau eines neuen Kinderbeckens notwendig ist, unterschrieben alle Fraktionen im Gemeinderat vorbehaltlos. Stoff für Diskussionen bot allerdings das vorgesehene neue Technikhaus. Das Kleinkindbecken soll sich aus Sicht des Sees im linken oberen Eck der Liegewiese befinden. Deshalb kam vonseiten der SPD die Frage auf, ob nicht die kürzlich neuverlegte Wärmeleitung des Kleinkindbereichs für das künftige Becken mitbenutzt werden könne, um erhebliche Kosten einzusparen. Jedoch verneinte Bürgermeister Krafft diese Option vehement und erklärte es als unstrittig, dass ein neues Technikgebäude benötigt werde, da die vorhandene Technik kein weiteres Becken aufnehmen könne.

Weil die Lage des neuen Kinderbeckens auf keiner technischen Notwendigkeit beruhe, kritisierte die SPD im Folgenden den Standort. Schließlich hätte das Becken auch auf der anderen Seite konstruiert werden können, sei doch der Bau eines neuen Technikhauses unvermeidlich. Nach dieser Kenntnislage finde die SPD den abgelegenen Platz nicht ideal, da man sein Kind dort nicht allein lassen könne. Auch lieferten die Kosten in Höhe von 1,196 Millionen Euro der SPD Anlass zur Kritik.

Dagegen brachte Ulrich Ziebart, Fraktionsvorsitzender der Grünen, Verständnis für den geplanten Standort des Kinderbeckens auf und argumentierte gegensätzlich. Der hintere Bereich der Liegewiese sei "absolutes Nirwana", weswegen das Becken "von seiner Funktion dort besser aufgehoben" sei und es außerdem natürlichen Schatten gebe. Damit wertete Ziebart die Abgeschiedenheit des Kinderbeckens als positiv. Schließlich befänden sich bei den anderen Schwimmbecken vorzugsweise belegte Liegeplätze, die aufgrund des Baus wegfallen würden, wohingegen sich im hinteren Eck der Liegewiese kaum jemand aufhielte.

Abgesehen von drei Gegenstimmen in einem Unterpunkt wurden alle weiteren Punkte des Beschlussvorschlags einstimmig vom Gemeinderat bejaht und somit ein Baubeschluss herbeigeführt.