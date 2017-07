Langenargen Schlosskonzert: Alexey Stadler springt für Maximilian Hornung ein und rettet Duo-Abend

Mehr als gerettet hat Alexey Stadler den wegen plötzlicher Krankheit des Cellisten Marximilian Hornung gefährdeten Duo-Abend bei den Schlosskonzerten in Langenargen. Zusammen mit seiner Partnerin Evgeniya Kleyn am Klavier gelang dem 1991 in Leningrad geborenen Alexey Stadler mit einem tiefen Blick in die Seele ihres russischen Heimatlandes am Schluss ein begeisternder Auftritt, der weit über einen "Ersatz" hinausging.

Gleich in der Variationsreihe Beethovens über "Bei Männern, welche Liebe fühlen" aus Mozarts "Zauberflöte" hörte man zwei gleichberechtigte Partner. Mit viel heiterer Spiellaune wurden die reizvollen Dialoge des Duetts, das Klavier in der Rolle Paminas und das Cello als antwortender Pagageno, präsentiert. Der ausladende, dunkel gefärbte Gesang in tiefster Lage des Cellos faszinierte in der Moll-Variation. Gestützt von einem durchsichtigen, äußerst sensiblen Klavierpart.

Ebenfalls von Ludwig van Beethoven stammt die Cellosonate A-Dur op. 69. Der Kopfsatz lebte, in wohltuendem gemäßigtem Tempo, vom Wechsel zwischen überzeugender Virtuosität und einfühlsamer Gesanglichkeit. Explosiv, mit gestochen scharfen Läufen die deutlichen Kontraste im Mittelteil. Selbstbewusstes Rollenspiel folgte im rhythmisch prägnanten, synkopischen Scherzo. Über paukenähnlichen Bässen im Klavier konnte Stadler seine Doppelgriffe im Trio mit emphatischer Tongebung entwickeln. Mit perlenden Läufen und reichhaltigem Figurenwerk pulsierte das Finale im kraftvollen Forte.

Die Cellosonate d-Moll von Claude Debussy entstand 1915 als Verherrlichung der "Musique francaise". In pathetischem Duktus, in Erinnerung an den französischen Barock in punktiertem Rhythmus, wurde der "Prolog" eröffnet. Über fein ausgespielten Dreiklangsbrechungen am Klavier führte das Cello mit weiten, farbenreichen Melodien in die impressionistische Welt. Mit viel Ironie, aber auch Melancholie schlüpfte Stadler in die Rolle des grotesken Liebhabers in der "Sérénade".

Sein Cello verwandelte er gekonnt in eine "Ständchengitarre". Mit ständigem Wechsel zwischen gestrichenen und gezupften Saiten, drängender Annäherung und plötzlichem Innehalten oder geforderter "flötender" Tongebung huldigte er seiner Angebeteten. Ein spritziges, mit Feuer und Leidenschaft geprägtes "Finale" beschloss das bunte Werk.

Die Interpretation der 1934 entstandenen Cellosonate d-Moll op. 40 von Dimitri Schostakowitsch ging den Zuhörern unter die Haut. Schon in der Einleitung mit lang ausgesponnener Cellokantilene über impressionistischen Akkordfolgen entstand eine unglaubliche Sogwirkung. Mit vollem Risiko, im Wechsel zwischen hart, wild aufspielend im Gegensatz zu fast banalen Effekten, folgte das Allegro. Mit ganz großem Atem, feinsten Nuancen nachspürend, das resignative Largo. Betörend, die Grenzen des jeweiligen Instruments auskostend, die ironische Antwort mit Sarkasmus im Finale.