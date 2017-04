Langenargen Saisonstart mit Oldtimern in Langenargen

Saisonstart mit Oldtimern in Langenargen

Langenargener und Gäste feiern am 30. April den Auftakt der Tourismussaison. Höhepunkt ist der Einzug der Grafen von Montfort am Uhlandplatz

Den offiziellen Auftakt der Tourismussaison feiert Langenargen am 30. April für Einheimische und Gäste gleichermaßen mit einem Fest auf Schloss Montfort. Damit Hand in Hand gehen ein verkaufsoffener Sonntag, die Leistungsschau des Handels- und Gewerbevereins (HGV), Oldtimertreff, Kinderprogramm und nicht zuletzt das Anschwimmen an der Uferanlage.

Höhepunkt ist wie jedes Jahr der Einmarsch der Grafen von Montfort zu den Klängen des Fanfarenzugs König Wilhelm. Auf der Terrasse des Schlosses Montfort oder bei schlechtem Wetter im Schlosssaal werden historische Tanz- und Trachtengruppen auftreten. Im Schlosspark unterhält der Musikverein Salem-Weildorf. Dazu öffnen die Langenargener Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Außerdem präsentiert sich das örtliche Gewerbe bei einer Leistungsschau. "Zusammen mit dem Einzelhandel zeigen knapp 70 Firmen ihr Spektrum", kündigt HGV-Vorsitzender Karl-Heinz Scheriau an.

Erstmals wird es zum Saisonstart einen Band Contest auf dem Marktplatz geben. Drei junge Bands aus Meersburg, Friedrichshafen und Österreich finden hier eine Bühne und spielen Blues, Pop und Sound der 1960er Jahre. Gleich nebenan wird um 15 Uhr die neue Buslinie vorgestellt, die das ÖPNV-Angebot von Langenargen, Eriskirch, Bierkeller-Waldeck und Oberdorf verbessert. "Tea-Time" heißt es im Garten des Spitals zum Heiligen Geist, wo der neue, vom HGV gestiftete, Teepavillon eingeweiht wird. "Gedacht ist er als Kommunikationstreff für die Bewohner des Spitals", so Scheriau.

Auf der Wiese beim Uhlandplatz zeigen Oldtimer-Liebhaber ihre auf Hochglanz polierten Schmuckstücke. Organisator Eberhard Göcke rechnet bei gutem Wetter mit über 100 Fahrzeugen. "Fünf Fahrer, die im passenden Outfit kommen, haben eine gute Chance, vor Ort ein professionelles Foto-Shooting zu gewinnen", kündigt er an. Kostenloses Mitsegeln und Fahrten mit dem Motorboot bieten das Match Center Germany und die Bodensee-Segelschule-Montfort. Dazu anmelden kann man sich in der Tourist-Info oder direkt bei den Skippern.

Nicht verpassen sollten die Gäste das Gewinnspiel zur Echt-Bodensee-Card (EBC). "Damit auch die Einheimischen in den Genuss der 100 Ausflugsziele kommen, stiften die EBC-Partner zum Beispiel Eintritte ins Dornier-Museum oder Tageskarten für Bodo", berichtet Frank Jost, Leiter der Tourist-Info. Für die kleinen Gäste organisiert der See- und Waldkindergarten ab 10 Uhr in den Uferanlagen ein Kinderprogramm. Auch um das Schloss Montfort, bei schlechtem Wetter im Kavalierhaus, sind ab 14 Uhr zahlreiche Aktionen für Kinder geplant.

