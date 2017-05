Langenargen Neuer Skatepark in Langenargen eröffnet

Jugendliche engagieren sich in Langenargen für einen neuen Skatepark. Eröffnet wird die Anlage mit einem Wettbewerb mit rund 100 Teilnehmern.

Langenargen – Beste Stimmung, Spaß und sportliche Herausforderung: Rund 100 Skater, Scooter und BMX-Fahrer nahmen am Samstag am Contest zur Eröffnung des neuen Langenargener Skateparks teil. "Das Wetter ist heute unser größtes Plus", sagte Bürgermeister Achim Krafft zur Begrüßung. Bei Regen wäre das Fest samt Contest ins Wasser gefallen, da die Bahnen trocken sein müssen. Krafft erinnerte an den trostlosen, baufälligen Zustand der alten Bahn, die vor 20 Jahren in Betrieb genommen wurde. "Die Jugendlichen haben sich starkgemacht und sich für eine neue Bahn an den Gemeinderat gewandt", betonte Krafft. Trotz kritischer Stimmen habe das Projekt schließlich eine Mehrheit gefunden. Rund 150 000 Euro nahm die Gemeinde für den Skatepark in die Hand. "Ohne euch würden es dieses Fest heute nicht geben", dankte der Bürgermeister den engagierten Jugendlichen.

Für den neuen Bauamtsleiter Markus Stark ist der Skatepark das Erstlingswerk in Langenargen. "Es hat Spaß gemacht und ich bin stolz, dass wir ihn realisieren konnten." Nun wünsche er sich ein faires Miteinander auf den Rampen und dass auf die Anlage achtgegeben werde. Zusammen mit Bürgermeister Krafft zerschnitt Daniel Ritter das symbolische Band. Er gehört zu den Jugendlichen, die vor drei Jahren die ersten Pläne im Gemeinderat abgegeben haben. "Anfangs lief es etwas schleppend, aber jetzt sind wir sehr froh über das Ergebnis", so Ritter.

Bereits ab 10 Uhr nutzten die Kinder und Jugendlichen rege die Bahnen, um sich auf den Contest in den drei Kategorien BMX, Scooter und Skateboard vorzubereiten. Dabei waren nicht nur Langenargener, sondern Sportler aus der ganzen Region. Man muss man doch weit fahren, um so einen Skatepark zu finden, wie einige betonten. Rasant fuhren sie über die Rampen und zeigten Grabs, Flips, Grinds und Spins. "Wenn beim Contest die Hälfte der Tricks klappt, ist man schon gut", meinte Skater Marco Holdschick zur Aufregung, die beim Contest zwangsläufig dazu kommt. Aber trotz vieler Preise stand der Spaß eindeutig im Vordergrund. Auch wenn die Fahrer eigentlich nur eine Minute Zeit hatten, um ihre Tricks zu zeigen, gab die Jury nicht selten die Chance für einen "Retry".

Genügend Abwechslung gab es außerdem rund um den Skatepark. Die Kinder konnten sich auf der Hüpfburg austoben, sich ein buntes Gesicht schminken lassen oder ein T-Shirt bemalen. "Es war ein mega-cooles Event und ich habe von allen Seiten tolle Rückmeldungen bekommen", freute sich Jugendbeauftragte Gisela Sterk am Ende des Tages. Selbst als die Party wegen des stürmischen Wetters zwei Stunden früher zu Ende war, hätten alle beim schnellen Abbau der Musikanlage Hand in Hand zusammengearbeitet.