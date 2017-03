Bodenseekreis Mit Breitband in die Neuzeit

Bei einer Informationsveranstaltung im Langenargener Ortsteil Bierkeller wurden die Bürger informiert, welche Möglichkeiten des schnellen Internets sich durch eine Nachverkabelung bieten.

Die große Nachricht für den kleinen Ort Bierkeller: Das schnelle Internet soll kommen. Mit dieser Botschaft wartete Bürgermeister Achim Krafft am Montagabend bei einem Informationsabend zur Nachverkabelung des Langenargener Ortsteils auf, während neben ihm am Podiumstisch Vertreter des Breitband-Unternehmens Unitymedia darauf warteten, Details zu schildern – und konkrete Anschlussprodukte vorzustellen. Im Raum standen 400 bis 1000 Mbit/s Datengeschwindigkeit, die demnächst in Bierkeller verfügbar sein sollen – wenn denn die Einwohner mitmachen.

Das war eine Bedingung, um die Gerhard Taupe von der Vertriebsfirma Rema bei den gut 70 Teilnehmern des Informationsabends warb: Unitymedia kann und will kommen, aber braucht auch Kunden im Ort, die das Engagement wirtschaftlich rechtfertigen. Die könnte es aber geben, hatte Bürgermeister Krafft in seiner Begrüßung anklingen lassen: "In keinster Weise zufrieden" sei man in den meisten Straßen des Ortsteils mit der Breitband-Versorgung. Während die Oberdorfer sich etwa über moderne Anschlüsse freuen, seien die 100 Haushalte in Bierkeller noch recht unterversorgt. Die Gemeinde fördere den Ausbau der Breitbandversorgung, ohne die Unternehmen selbst fördern zu können, erklärte der Bürgermeister. Das würde unter anderem gegen EU-Recht verstoßen. Aber es würden schon länger stets Leerrohre mit verlegt, die einen künftigen Anschluss erleichtern. Für Bierkeller biete sich nun die Chance, ins 21. Jahrhundert zu springen, sagte Krafft scherzhaft.

Dabei sei die Glasfaser für den Anschluss des Ortes eigentlich vorhanden, erklärten die Unitymedia-Vertreter Simon Meinhard und Ulrich Meisenbacher: Ein Glasfaserkabel führt in das Dorf, das aktuell rund 400 Mbit/s transportieren könne – ausbaubar auf ein Gigabit Leistung. "Wir sind schon in Bierkeller, aber nicht flächendeckend", erklärte Simon Meinhard. Ganze Straßen seien noch nicht angeschlossen, doch genau das könnt sich bald ändern.

Das Daten-Versorgungsunternehmen biete den Kunden eine Reihe von Produkten, durch die Breitband mit sämtlichen enthaltenen Möglichkeiten direkt ins Haus führen kann: Telefonie, Internet, Fernsehen für Preise ab 29,90 Euro aufwärts. 398 Euro koste es pro Grundstück, das Kabel von der Straße ins Haus legen zu lassen. "Wenn Interesse bekundet wird, dann kommen wir", erklärte Meisenbacher. Allerdings: Das Kabel in die Straße zu legen, lohne sich erst dann, wenn wenigstens 40 Prozent der Haushalte Verträge abschließen. Auch deshalb mochten die Unitymedia-Vertreter sich nicht auf einen konkreten Zeitplan für den Ausbau festlegen. Das geschehe "zügig, wenn die Verträge kommen". Er warb: "Das ist eine Chance, die man nutzen muss. Um diese Chance würden andere Gemeinden Sie beneiden."



Angebote

Mit einer Reihe von Breitband-Produkten warben die Vertreter für den Anschluss an das Netz von Unitymedia, begonnen mit "2play Jump 20", das für 29,99 Euro im Monat eine Download-Geschwindigkeit von Mbit/s biete. Das Produkt "2play Fly 400" kostet 39,99 Euro und bietet dafür bis zu 400 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit. Auch für Firmen gibt es eigene Produkte, die einen noch schnelleren Anschluss ermöglichen.

Wenig bekannt war die Möglichkeit des "WifiSpot", durch die jeder Router zu einem Hotspot wird. Kunden von Unitymedia haben auf diese Weise praktisch überall im Ort auch mit dem mobilen Gerät WLAN-Verbindung.