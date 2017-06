Der Jazzmusiker aus Langenargen hat den "Whisper Penny" erfunden. Der Dämpfer wird in das Mundstück von Blechblasinstrumenten gesteckt und erzeugt einen speziellen Klang. Inzwischen wird der Whisper Penny weltweit verkauft.

Der Jazzmusiker Michael T. Otto darf sich jetzt Erfinder nennen. Seine Erfindung sieht aus wie ein vergoldetes Gänseblümchen mit krummem Stiel, ohne Blütenblätter und mit vier Löchern im Stempel. „Whisper Penny“ hat Otto das kleine Schmuckstück getauft. Und wenn er es in das Mundstück seiner Trompete steckt und zu spielen beginnt, dann bekommt sein Ton einen luftigen und grobkörnigen Klang. So ähnlich spielte früher Chet Baker oder heute Till Brönner. Brönner, mit dem Otto bekannt ist, hat auch schon scherzhaft bedauert, dass der Whisper Penny ihn über Nacht arbeitslos mache.

Luft-Sound für Blechbläser

Die Reaktionen aus der Bläser-Szene auf diesen neu entwickelten Dämpfer sind oft begeistert, es sind aber auch weniger freundliche darunter. Ein Grund dafür: Der Whisper Penny ersetzt eine Spieltechnik, die nur die Besten der Zunft beherrschen. „Man kann diesen Luft-Sound mit dem Ansatz erzeugen. Aber das ist schwierig und anstrengend“, sagt Michael T. Otto, der den Whisper Penny mit dem Techniker Matthias Wellner und dem Instrumentenbauer Christoph Endres entwickelt hat. Inzwischen wird der Whisper Penny weltweit vertrieben. „Vorletzte Woche kam als letzter Kontinent Afrika hinzu“, sagt Otto. Es werden zwar keine Unmengen eingetütet, aber in die USA zum Beispiel werden pro Monat rund 20 Whisper Pennys verschickt. Erhältlich ist der Whisper Penny für Trompete, Flügelhorn, Posaune und Waldhorn für 49 Euro, zuzüglich Versand, im Internet (http://whisper-penny.de).

Jazzfestival im November

Außerdem freut sich Otto über das einjährige Bestehen des Montfort Jazz Clubs. Unter dieser „Marke“ (nicht zu verwechseln mit den Langenargener Schlosskonzerten von Peter Vogel) finden einmal im Monat Jazzkonzerte mit renommierten Musikern im Schloss Montfort in Langenargen statt. „Die Reihe etabliert sich immer mehr“, sagt Otto, der die künstlerische Leitung innehat. „Aber sie ist immer noch ein Nullsummen-Spiel und das große Geld wird damit auch nie verdient werden.“ Trotzdem: der Montfort Jazz Club soll seine Aktivitäten langsam steigern. So wird im November im Schloss Montfort ein Jazzfestival stattfinden, bei dem die von Otto designten Elephant-Instrumente im Mittelpunkt stehen. Die 2008 vorgestellte Elephant-Trompete wiegt ein Drittel mehr als eine durchschnittliche Trompete, hat dadurch einen erdigeren Klang und durch die Strahlung mit feinsten Glasperlen eine matte Oberfläche. Inzwischen erweitern ein Horn und ein Flügelhorn die Produktpalette. Hergestellt wird die Elephant-Familie vom Instrumentenbauer Friedrich Lüttke in Volkertshausen bei Singen. Zu den Musikern des Elephant-Festivals im November zählen der Trompeter Sebastian Studnitzky und der russische Hornist Arkady Shilkloper. „Wir spielen wir in einer All-Star-Besetzung, mit Rosario Bonaccorso am Kontrabass und Patrick Manzecchi am Schlagzeug“, sagt Michael T. Otto. Außerdem soll es Workshops mit Shilkloper, Studnitzky und Otto geben. Dass sich der Montfort Jazz Club zum Festival erweitert, findet Otto folgerichtig: „Wir haben hier viele Spielorte innerhalb von hundert Metern: die Kirche, den Münzhof, das Kavalierhaus, die Konzertmuschel und drei große Räume im Schloss. Man könnte ein riesiges Festival machen. Aber wir fangen ganz klein an.“

Stubenjazz zieht in die Welt

Michael T. Otto hätte weder Instrumente entwickelt noch den Whisper Penny erfunden, wenn er nicht eine Vorliebe für das Eigenwillige, für die musikalische Nische hätte. Auch in Gestalt eines ganzen Ensembles lebt er sie aus: Der Ersten Deutschen Stubenjazz Combo, deren Namen mittlerweile eingedampft wurde: Stubenjazz heißt die Band inzwischen, und unlängst erschien die neue CD. „Lieder“ ist sie betitelt und mit einem Cover versehen, zu dem Diether F. Domes den Entwurf bereitstellte. Es ist eine seiner letzten Zeichnungen, die dann weiter bearbeitet wurde. Erschienen ist die CD beim Label GLM, worauf Michael T. Otto schon ein wenig stolz ist. Schließlich ist dort auch Quadro Nuevo unter Vertrag. Stubenjazz durchwühlt die Bestände alter Volkslieder und Evergreens und kleidet sie neu ein. „Guten Abend, gute Nacht“ werden brasilianische Rhythmen beigebracht. „He ho spann den Wagen an“ klingt, als ob Miles Davis seinen Cooljazz-Soundtrack zum Film „Fahrstuhl zum Schafott“ neu schreiben würde. „Nun ade, du mein lieb Heimatland“ macht sich musikalisch auf in die weite Welt, durchwandert Gegenden zwischen Bukarest, Madrid und Istanbul.

Künstleraustausch mit den USA

Michael T. Otto zieht es derweil in einen anderen Winkel: in die USA, nach Washington County, denn er beteiligt sich im Juli, zusammen mit der Langenargener Pianistin Andrea Grözinger, am Künstleraustausch „Salem2Salem“ des Bodenseekreises. Was genau ihn dort erwartet, weiß Michael T. Otto noch nicht. „Es gibt für die künstlerische Arbeit keine inhaltlichen Vorgaben“, sagt er. „Aber ich glaube, als Musiker hat man immer was zu tun.“