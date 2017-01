Am großen Narrensprung in Langenargen haben am Sonntagnachmittag um die 4000 Maskenträger und Musiker teilgenommen. Tausende Besucher säumten die Straßen – bei Temperaturen um die minus 6 Grad Celsius.

Einiges an Ausdauer sowie Kälteresistenz musste mitbringen, wer am Sonntagnachmittag in Langenargen den traditionellen Narrensprung erleben wollte: Bei minus 6 Grad Celsius konnten die knapp drei Stunden ansprengend werden, die es dauerte, ehe der bunte Zug fröhlicher Narren durch den Ort gegangen war. Aber Ausdauer wurde belohnt, denn bei mehr als 70 Narrenzünften defilierten wohl gut und gerne 200 Maskengruppen an der Tribüne vor dem Rathaus vorbei – kundig moderiert vom Chef des Alemannischen Narrenrings und begleitet von tausenden fröhlichen Besuchern am Straßenrand.

In Langenargen spazierte, hüpfte oder rollte wohl alles mit, was die Region an Narren zu bieten hat. Wobei Gruppen der heimischen Narrenzunft d'Dammglonker diesmal gleich zweimal auftraten: vornehm am Ende nach den zahlreichen Gästen, aber auch vorneweg, denn die Pfäläller feiern im kommenden Jahr bereits das 60-jährige Bestehen.

Reiner Stadler, Gabi Pfarrherr und Charlie Meier hatten viel zu tun, die Gruppen insgesamt um die 4000 Maskenträger fachkundig anzukündigen, die am Rathaus auftauchten und auch unter den Augen von Bürgermeister Achim Krafft nebst Gattin Diana passierten: in heller, lustiger Maske zum Beispiel die Friedrichshafener Hafennarren oder die Pfäläller, von denen Charlie Meier meinte, dass sie die vielleicht sogar die schönste Maske des Narrensprungs tragen. Gruselig die Teuringer johle aus Oberteuringen oder die Sumpfgeister aus Daisendorf; unheimlich sportlich die Springerhexen aus Brochenzell. Zwischendurch lockerten Musiker die Reihen der Mäschgerle unter dem grauen Himmel auf – und sorgten für beschwingte Stimmung im Publikum.

So einige, vor allem weibliche Besucher mit lockiger Haarpracht, werden nach dem Narrensprung etwas länger zu tun gehabt haben, um das Konfetti auszukämmen. Der Umzug endete nach 16 Uhr: Die Langenargener Senatoren hüllten sich und andere in Konfettiwolken, wie sie närrischer nicht sein konnten.