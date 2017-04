Langenargen Lebensretter freuen sich über junge Mitglieder

Die DLRG-Ortsgruppe Langenargen hat ihre Jahresversammlung abgehalten. Berichtet wurde von neuen jungen Mitgliedern und vielen Einsätzen am Bodensee.

In der Jahresversammlung der DRLG-Ortsgruppe hat Vorsitzender Gerhard Moll ein erfolgreiches Jahr bilanziert. Moll berichtete laut Mitteilung, dass die Mitgliederzahlen um zwölf Prozent auf 242 Mitglieder gestiegen sind, davon sind 160 Kinder und Jugendliche. „Die Ortsgruppe ist dadurch deutlich jünger geworden“, sagte Jugendleiterin Stephanie Schaub.

Was dies im Bereich des Schwimmtrainings und der Rettungsschwimmausbildung bedeutet, erläuterte die Technische Leiterin Ausbildung, Sandra Charles, anhand der angebotenen Ausbildungen: Anfängerschwimmen, Seepferdchen, Deutsches Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Möglich sei dies nur durch die von der Gemeinde ermöglichten erweiterten Schwimmhallenzeiten von jetzt sechs Stunden sowie durch Gewinnung von vielen Helfern am Beckenrand. Aus der DLRG-Jugend heraus hat sich Mitte 2016 ein Jugend-Einsatz-Team (JET), eine Gruppe von neun Rettungsschwimmern, wie der Technische Leiter Einsatz, Jürgen Friedl, berichtete, gegründet. Das JET bildet eine Vorstufe für den Wasserrettungsdienst (WRD). Das kleine Team von Aktiven im WRD hatte 2016 alle Hände voll zu tun, mit Einsätzen auf dem Motor-Rettungs-Boot Langenargen – von Absicherungsaufgaben bei Regatten bis hin zu Notfall- und Sucheinsätzen auf dem See. Finanziell steht die Ortsgruppe solide da, wie Leiterin Wirtschaft und Finanzen, Regina Häberle, aufzeigte. Die Kassenprüfer attestierten ihr eine einwandfreie Buchführung. Bei den Nachwahlen wurden einstimmig gewählt: Verena Fix-Sorg als stellvertretende Vorsitzende, Hans-Günther Moser als Kassenprüfer und Christan Baltrusch als Beisitzer.

Jürgen Friedl schied aus seinem Amt als Technischer Leiter Einsatz aus persönlichen Gründen aus. Er bleibt weiterhin nach Kräften aktiv. Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen und Urkundenvergaben.

Moll verlieh an Franz-Josef Schoch das Ehrenzeichen in Silber für 40 Jahre ununterbrochene Mitgliedschaft. Stephanie Schaub erhielt das Verdienstabzeichen der DLRG in Bronze für über sechs Jahre vorbildliche aktive Mitarbeit in der DLRG. Die Deutschen Rettungsschwimmabzeichen sowie Urkunden Silber und Gold gab es aus der Hand des Bürgermeisterstellvertreters Joachim Zodel. Er freute sich über die hohe Anzahl jugendlicher Mitglieder.