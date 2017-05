Langenargen Langenargener Schlosskonzerte beginnen am 2. Juni

Die Konzertreihe bietet hochkarätige Musiker und Ensembles von Klassik über Jazz bis Crossover und kennt damit stilistisch kaum Grenzen. Das Eröffnungskonzert gestaltet der künstlerische Leiter Peter Vogel mit seinem eigenen Ensemble.

Musik hochkarätiger Künstler und Ensembles aus den Bereichen Klassik, Jazz und Crossover bieten die traditionellen Langenargener Schlosskonzerte vom 2. Juni bis 25. August jeweils freitags ab 19.30 Uhr. Das Sommerfestival im besonderen Ambiente des Konzertsaals im Schloss Montfort geht damit in die sechste Saison unter der künstlerischen Leitung von Peter Vogel, der gleichzeitig Veranstalter ist.

„Freuen dürfen sich die Konzertgäste auf ein abwechslungsreiches und erstklassiges Musikprogramm mit Künstlern, die sich bereits auf den großen Bühnen der Welt etabliert haben“, kündigte Vogel beim Pressegespräch an. Er selbst wird mit seinem Ensemble und der charismatischen Sängerin Alexandrina Simeon unter dem Motto „Just Jazz“ am 2. Juni mit neu arrangierten Jazzstandards und eigenen Songs den Reigen der Schlosskonzerte eröffnen. Neben dem hervorragenden und besonders klangschönen Steinway-Flügel schätzt Vogel die besondere Atmosphäre im Schloss Montfort. „Hier ist ein Konzertbesuch viel mehr als der reine Konsum von Musik.“ Man komme zusammen und erlebe die Musik gemeinsam – und das ganz nah an den Künstlern. Im Idealfall erlebe man die tiefe Herzensbotschaft der Komponisten von Chopin über Beethoven, Mendelssohn und Mozart bis zu Brahms und Bartók. „Die Künstler versetzen sich in die Gedankenwelt des Tonphilosophen und das Publikum wird selbst zu einem Teil der Veranstaltung“, umschreibt Vogel den intimen Rahmen. Er weiß, dass auch die Künstler sehr gerne nach Langenargen kommen, um im Schloss zu musizieren.

Dies gilt auch für den jungen Pianisten Shaun Choo, der am 9. Juni musiziert und bereits seit 2014 jedes Jahr aufs Neue in Langenargen mit seinem phänomenalen Spiel begeistert. Bereits 2006 hat er den ersten Preis des internationalen Klavierwettbewerbs um den „Rotary Jugend-Musikpreis“ des Rotary Clubs Friedrichshafen-Lindau und 2010 den ZF Musikpreis gewonnen. „Er ist zu einem echten Kind der Bodensee-Region geworden“, sagte Vogel. Die drei preisgekrönten Künstler Andrej Bielow (Violine), Isang Enders (Violoncello) und Andreas Hering (Klavier) sind am 16. Juni zu hören. Gitarrist Dimitri Lavrentiev präsentiert am 23. Juni sein Crossover-Programm „Cubana“. Er gilt nicht nur als ausgezeichneter Könner seines Instruments, sondern versteht es auch, das Publikum in besonderer Weise anzusprechen.

Als Quartett auf höchstem Niveau und eines der weltweit führenden Streichquartette kündigte Vogel das Szymanowski Quartet an, das am 30. Juni spielt. Stets würde es mit seiner perfekten Balance von Emotionalität und musikalischer Intelligenz begeistern. Cellist Maximilian Hornung gehört ebenfalls zu den führenden Vertretern seines Fachs, was die Auszeichnung mit dem „Echo-Klassik“ 2011 unterstreicht. Er wird am 7. Juli gemeinsam mit der Pianistin Hisako Kawamura in Langenargen gastieren. Am 14. Juli gibt die junge rumänische Geigerin Ioana Cristina Goicea mit Natsumi Ohno am Klavier ihr erstes Recital im Rahmen der Schlosskonzerte. Für den 21. Juli hat der Geiger Johannes Fleischmann mit dem Bratschisten Adam Newman und dem „ACROS Trio“ ein exzellentes Quintett zusammengestellt.

Pianist Aaron Pilsan kann mit seinen 22 Jahren bereits auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Er spielte innerhalb der Serie „Rising Stars“ in den wichtigsten Konzertsälen der Welt und ist auch Dauergast auf der Schubertiade. Er wird in Langenargen unter anderem alle zwölf Konzertetüden op. 25 von Frédéric Chopin darbieten. In dem Duo Alexey Stadler (Violoncello) und Luká Vondráek (Klavier), das am 11. August auftreten wird, fand Vogel ebenfalls zwei herausragende Vertreter ihres Fachs. Der junge Geiger Sandro Roy begeisterte bereits 2016 mit Gipsy Jazz. In dieser Saison wird er am 18. August gemeinsam mit dem Jermaine-Landsberger-Trio auftreten. Den Schlussakkord intoniert am 25. August der türkisch-amerikanische Pianist und Gewinner des ARD-Wettbewerbs 1997 Özgür Aydin.

„Die Schlosskonzerte sind für Langenargen ein enormer Imagefaktor“, freut sich auch Frank Jost, Leiter der Tourist-Information, auf die neue Konzertsaison. Nicht selten würden sich Gäste ganz gezielt wegen der Konzerte für einen Urlaub oder einen Wochenend-Trip entscheiden. Der Vorverkauf für die Konzerte hat bereits begonnen. Die Karten sind in drei Kategorien zwischen 25 und 35 Euro erhältlich, Schüler und Studenten bezahlen 15 Euro. Interessant sind die Abonnements: Beim Kauf von Karten für vier Konzerte reduziert sich sich der Preis um 10 Prozent, ab sieben Konzerten um 20 Prozent.

Karten gibt es unter ticket.suedkurier.de, unter Telefon 08 00/9 99 17 77 sowie bei der Tourist-Information Langenargen. Informationen im Internet: www.langenargener-schlosskonzerte.de