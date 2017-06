Langenargen Langenargener Mühlenladen darf weiter bestehen

Das Geschäft ist inzwischen in die Bahnhofstraße in Langenargen gezogen. Neben Getreide werden auch andere regionale Produkte angeboten.

Langenargen – Es duftet nach frisch gemahlenem Getreide. Glühlampen hängen wie Sterne von der Decke und tauchen den Langenargener Mühlenladen an diesem trüben, verregneten Tag in warmes Licht. Frisches Brot aus dem Backofen steht zum Probieren der eigenen Backmischungen bereit. "Ich hatte zwei Gebäude zur Auswahl", erzählt Franz Strodel. "Dieses hat mir gut gefallen, war aber sehr renovierungsbedürftig". Es galt in drei Monaten Wände einzureißen, Fenster einzubauen und die Elektroinstallation zu erneuern, damit zur Eröffnung in der Bahnhofstraße 15 am 23. Mai alles fertig war.

"Der Termin kam schneller, als wir fertig waren", gibt er zu und vieles habe am ersten Tag etwas holprig funktioniert. Doch kein Kunde war deshalb böse und heute ist davon kaum mehr etwas zu sehen. Auf Tischen, aus dem Stamm einer 140 Jahre alten Tanne, stehen jetzt verschiedene Sorten Marmelade, Honig und würzige Pasten, in selbst gebauten Regalen stapeln sich Getreide, Mehl, Backmischungen und Kekse, aber auch Öle, Gewürze, Nudeln, Kaffee und Tee. "Wichtig ist, dass wir neben Bioprodukten auch hochwertige, herkömmliche, regionale Produkte und solche mit einem Siegel für fairen Handel anbieten können", erklärt Strodel seine Produktpalette, die er noch weiter ausbauen möchte. Jetzt schon gibt es Milchprodukte von glücklichen Kühen mit Hörnern, Babynahrung folgt. Ein regionales Produkt sei ihm lieber, als ein Bioprodukt mit einem weiten Transportweg und die Kunden sollen selber entscheiden können.

"Vielleicht stellen sie ja fest, dass der herkömmliche Kaffee kaum billiger ist und greifen dann zum Biokaffee oder zu einem Produkt aus fairem Handel", sagt er. Vieles hat Franz Strodel aus dem Geschäft der alten Karge-Mühle in Langenargen in seinen neuen Laden übernommen. Diesen kannte er sehr gut, hatte den Eigentümer Albrecht Karge über viele Jahre mit Pferdefutter beliefert. Als der Laden Anfang des Jahres geschlossen werden sollte, nahm er das Risiko auf sich und übernahm das Geschäft unter der Bedingung, dass die Belegschaft bleibt. "Ich kannte das Personal und wusste, dass sie ihre Arbeit immer mit Herzblut und großem Engagement gemacht haben" erzählt er. Entsprechend groß sei die Enttäuschung über die drohende Schließung gewesen.

"Wir hätten alle unseren Arbeitsplatz verloren", sagt die 64-jährige Karin Kotterba, eine von sieben Ganztags- und Teilzeitangestellten. Dass er alle übernommen habe, sei großes Glück und ihr mache es viel Freude morgens zur Arbeit kommen zu dürfen. Doch nicht nur die Mitarbeiter sind glücklich. Auch langjährige Kunden kamen schon während der Renovierungsphase vorbei und Dorothea Sießegger schüttelt heute Franz Strodel spontan die Hand. "Ganz herzlichen Dank, dass der Mühlenladen weiterleben darf", sagt sie und strahlt über das ganze Gesicht. Das Geschäft sei mit seiner Atmosphäre ein Anziehungspunkt und sie glaube, dass er wie die alte Mühle zu einem Ort der Begegnung wird. An Franz Strodel wird das sicher nicht scheitern. Der 48-jährige gelernte Landwirt mit Pferdehof in Achberg schätzt die familiäre Atmosphäre im Geschäft und seine positive Energie überträgt sich bestimmt auf seine Kunden.

Die Mühle in Langenargen

1956 übernahm Albrecht Karge, Müller in vierter Generation, die Mühle, die ursprünglich auf der anderen Seite der Kanalstraße im Jahr 1837 erbaut worden war. 1960 wurde sie bei einem Brand vollständig zerstört und in ihrer heutigen Form wieder aufgebaut. 1981 eröffnete Karge, der das Gebäude inzwischen erworben hatte, einen Laden, der in zunehmendem Maße den unrentabel gewordenen Mühlenbetrieb subventionierte. 2012 stellte Albrecht Karge jun. zunächst die Vermahlung von Getreide ein, im Januar 2017 wurde schließlich auch der Laden geschlossen. (abe)