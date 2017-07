Kunstpark am See zeigt Diether F. Domes

Eröffnet wird der Parcours mit den großformatigen Reproduktionen des Künstlers am 11. August.

Kunst unter freiem Himmel, harmonisch eingefügt in die Landschaft des Bodenseeufers – dieses Erlebnis bietet der Kunstpark am See in Langenargen diesen Sommer wieder. Am Freitag, 11. August um 18 Uhr, wird die Freilichtausstellung eröffnet.

Der Kunstpark 2017 ist eine Hommage an den im Herbst 2016 verstorbenen Künstler Diether F. Domes, der viele Jahre in Langenargen gewohnt und gewirkt hat und mit seiner Kunst weit über die Bodenseeregion hinaus große Bekanntheit erlangte. Zuletzt verlagerte er sein Atelier nach Eriskirch.

Die Linie ist augenscheinlich ein vorherrschendes Element in allen Arbeiten von Diether F. Domes. Er bezeichnete die Linie als Grenze und Brücke, als ein Ereignis, einen Reiz zum Weitermachen, unendlich weiterführend ohne Anfang und Ende. Domes hatte zu Lebzeiten immer ein offenes Atelier. Die Offenheit der Räume war für ihn etwas Grundsätzliches, er lebte danach. Mit dem Kunstpark am See wird der Grundsatz des Künstlers aufgegriffen.

Beim Kunstspaziergang am Seeufer können die Betrachter auf großformatig gerahmten Bildinstallationen erleben, wie sich die Linie als Partner von Natur und Landschaft einfügt.

Zur Ausstellungseröffnung am Freitag, 11. August um 18 Uhr lädt die Gemeinde Langenargen zu einem Rundgang durch den Kunstpark ein. Beginnend am Eingang von Schloss Montfort führt Dr. Ulrike Niederhofer durch die Ausstellung, die bis 31. Oktober öffentlich zugänglich ist.

Ulrike Niederhofer ist die Kuratorin der Gedenkausstellung „Realisierte Utopien. Das Werk 1960 bis heute“, die noch bis 15. Oktober im Museum Langenargen zu sehen ist. Es empfiehlt sich, den „Kunstpark am See“ im Zusammenhang mit dieser bereits seit April laufenden Ausstellung zu besuchen. Sie erlaubt einen vertieften Blick ins Schaffen von Diether F. Domes, da sie rund 80 seiner Arbeiten aus über 50 Jahren versammelt – auch solche aus dem Frühwerk, die zum ersten Mal ausgestellt werden. Das Museum Langenargen ist bis 15. Oktober geöffnet, jeweils Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Öffentliche Führungen sind jeden Mittwoch um 15 Uhr.