Langenargen Klaviertrio Clemente wird seinem Ruf gerecht

Die Spitzenmusiker führten im Rahmen der Langenargener Schlosskonzerte Werke von Haydn, Mendelssohn Bartholdy und Schubert auf. Schon in den ersten Minuten sprang der Funke über.

Das „Clemente Trio“ aus München überzeugte am Donnerstag im Schloss in Langenargen bei den Frühjahrskonzerten. In der Besetzung Paul Rivinius (Klavier), Peter Clemente (Violine) und Konstantin Pfiz (Violoncello) boten sie Kostbarkeiten der Klaviertrio-Literatur in bestechender Homogenität. Schon vom ersten Einsatz mit dem liedhaften Andante-Thema im Klaviertrio G-Dur von Joseph Haydn sprang der berühmte Funke auf das Publikum über. In den folgenden Figuralvariationen kostete jeder Spieler auf seinem Instrument die reichhaltigen Spielfiguren zwischen wehmütig, energisch oder zart verspielt aus. Wie feiner italienischen Gesang dann die Hauptmelodie mit typischen Verzierungen vom Klavier im langsamen zweiten Satz, dezent im Hintergrund von den Streichern unterstützt. Darauf antwortete die Geige in reinem A-Dur in weiten Bögen, umspielt von Klaviergirlanden und satten Bass-Tönen auf dem Cello. Nach so viel Sanftmut lebte das „Rondo all’ Ongarese“ im Tempo Presto von Ecken und Kanten. Trommelnde Bässe, Streicherspiccato, hart angerissene Schleifer und ständiges Unisono zwischen Geige und Klavier führten zu mitreißendem Zigeunerklang.

Voll Energie und Feuer, drängenden Motiven und dramatischen Steigerungen steckten die beiden Ecksätze im Klaviertrio Nr. 2 c-moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Scheinbar mühelos spielte Rivinius die halsbrecherischen Passagen am Klavier, die Mendelssohn selbst als „ein bisschen eklig“ bezeichnete. In schlichter Tongebung der deklamatorische Wechselgesang im Andante des zweiten Satzes mit einem Lied ohne Worte. In großer Empathie trat Pfiz im Mollteil mit einer sonoren Cellokantilene hervor. In einheitlicher Artikulation, zupackendem Tempo mit viel Spielfreude entstand das Bild des Elfenspuks aus dem „Sommernachtstraum“ deutlich vor dem geistigen Auge. Nach heiterem G-Dur Trio löste sich das Scherzo im Nichts auf. Sehr zielgerichtet die spannungsvolle Hinführung zum alles befreienden Choral „Vor deinen Thron tret ich hiermit“ aus dem Genfer Psalter im vierten Satz. Zunächst im vollgriffigen Klaviersatz vorgestellt, übernahmen die Streicher in breiter Dehnung. In triumphaler Einheit in reinem C-Dur, angeführt von Clemente in sauber intonierter höchster Lage auf der Violine, führte eine klangprächtige Steigerung zum Schluss.

Das Klaviertrio Es-Dur von Franz Schubert zählt zu den unübertroffenen Werken der Romantik. Prägnant im vollen Tutti-Klang der Einstieg in den ersten Satz. Wundervoll ausmusiziert das schemenhaft Seitenthema und der dritte lyrische Gedanke. In großen Steigerungen, große, markante Blöcke setzend, immer neuen Nuancen nachspürend, führte das Trio durch die „himmlischen Längen“ (Schumann) dieses Werkes. Mit innerer Anteilnahme die emotionale Sehnsuchtsmusik im Trauermarsch des zweiten Satzes. Gekonnt abgesetzt das derbe Trio im Scherzo. Perfekt der ständige Wechsel im Metrum, in Dur-Moll-Färbung und Dreier-Viererbewegung im letzten Satz. Verdienter Beifall für eine kammermusikalische Glanzleistung