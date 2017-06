Langenargen Kinderbetreuung wird spürbar teurer

Der Gemeinderat Langenargen hat beschlossen, die Elternbeiträge ab September um 7,5 Prozent zu erhöhen. Weitere 7,5 Prozent folgen im September 2018.

Langenargen (rac) Einstimmig beschloss der Gemeinderat Langenargen die Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplans. Mit zwei Gegenstimmen aus der CDU-Fraktion stimmte der Gemeinderat nach einer Nullrunde im vergangenen Jahr für die Erhöhung der Elternbeiträge um 7,5 Prozent zum 1. September diesen Jahres und weiteren 7,5 Prozent ab September 2018.

In der Einwohnerfragestunde sagte Sandra Grewe als Vertreterin der Eltern, dass die ursprünglich von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung von zwölf Prozent und drei Prozent im Folgejahr die Eltern sprachlos gemacht hätten. "Wir wollen eine sozialverträglichere Beitragserhöhung", so Grewe. Wenn eine Familie mit zwei Kindern unter drei Jahren mit etwa 100 Euro mehr rechnen müsse, sei das eine harte Nummer. Darin waren sich auch die Gemeinderäte über alle Fraktionen hinweg einig. Bürgermeister Achim Krafft erläuterte die Hintergründe: "Wir haben in den Kindergärten nach den Streiks und Tarifverhandlungen eine völlig neue Vergütungssituation." Gemeindetag, Städtetag und Vertreter der Kirchen verständigten sich darauf, dass 20 Prozent der Kosten von den Eltern zu tragen seien. "In Kressbronn werden 13,5 Prozent durch Elternbeiträge gedeckt", so Krafft.

Einig waren sich die Räte, dass die Arbeit der Erzieherinnen auch entsprechend bezahlt werden muss. Karl Maier (SPD) meinte jedoch, dass die Erhöhung nicht den Eltern angelastet werden sollte. "Zwölf Prozent auf einmal sind zu viel", sagte Ulrich Ziebart (Grüne). Um den Eltern mehr Planungssicherheit zu geben und sie nicht so kurzfristig mit einem hohen Gebührensprung zu belasten einigten sich die Räte auf den Vorschlag von Andreas Vögele (CDU) in beiden Jahren jeweils 7,5 Prozent zu erhöhen. Auch wenn die Dachverbände anschließend eine Nullrunde vorschlagen, will Langenargen in den folgenden Jahren die Elterngebühren immer um drei Prozent weiter anheben, um so einem großen Sprung vorzubauen.

Nach den geburtenschwachen Jahrgängen 2012 bis 2015 mit 40 bis 54 Kindern ist in Langenargen mit 70 Geburten im Jahr 2016 die Zahl wieder deutlich angestiegen. "Jetzt zahlen sich die Investitionen der vergangenen Jahre aus", sagte Bürgermeister Krafft. Aktuell gibt es in der Gemeinde 239 Plätze. Hinzu kommen 70 Plätze in sieben Gruppen für Kinder unter drei Jahren im Zwergenhaus. "Wir gehen davon aus, dass wir bald eine achte Gruppe eröffnen müssen", so Krafft. Der Gemeinderat stimmte der bedarfsgerechten Eröffnung zu. An auswärtige Kinder werde im Zwergenhaus derzeit kein Platz vergeben. Bei Eröffnung einer weiteren Ganztagesgruppe entstehen zusätzliche Personalausgaben in Höhe von rund 150 000 Euro und 15 000 Euro Sachaufwendungen. Dem stehen bei Vollbelegung 138 000 Euro Landesförderung und rund 20 000 Euro Elternbeiträge entgegen.