Langenargen Kammermusik für Klavier und Streicher begeistert in Langenargen

Einen beispielhaften Abend der Kammermusikgattung Klavier mit Streichern hat es am Freitag beim Schlosskonzert in Langenargen gegeben. In der sich erweiternden Besetzung vom Trio über das Quartett bis hin zum Quintett mit Kompositionen von Beethoven, Strauss und Bridge erlebten die zahlreichen Zuhörer auf musikalisch höchstem Niveau die faszinierende Welt des Zusammenspiels von Tasten- und Streichinstrumenten durch zwei Jahrhunderte.

Mit dem Klaviertrio B-Dur Opus 97 von Ludwig van Beethoven stand gleich zu Beginn ein Werk mit Alleinstellungsmerkmal auf dem Programm. Mit unbekümmertem Gesang eröffnete das "Acros"-Trio, von Andrés Anazco am Klavier vorgegeben und von Alejandro Loguercio (Violine) und Cäcilia Altenberger (Violoncello) trefflich übernommen, den ersten Satz. Nach heiterem, gut artikuliertem Spiel, delikaten Phasen mit duftigen Trillern oder Pizziccato-Kontrasten, bekam die Coda im ausdruckstarken Tutti-Klang den richtigen vorwärtsdrängenden Fluss. Mitreißende Spielfreude gab dem Scherzo die erforderliche Ironie im "Walzer-Tempo". Raumgreifende Soli, mit natürlicher Agogik gestaltet, bewunderte man in den Variationen des Andantes. Schön abgesetzt waren die Zwischenspiele im Rondo-Finale mit bizarren Wendungen und rhythmischen Verzahnungen.

Das Klavierquartett c-Moll Opus 13 von Richard Strauss wird als Geniestreich des erst 19-jährigen Komponisten angesehen. Ergänzt durch Adam Newman an der Bratsche und nun mit Johannes Fleischmann an der Violine gelang der Einstieg in die erste breite Themengruppe in "brahmschem" Duktus. In leidenschaftlichem Ton stellte die Violine die folgende große Strauss-Kantilene in den Mittelpunkt. Präzise aufeinander eingespielt zeigte sich das Quartett in den schnellen Wechseln der Motivverarbeitung der Durchführung. In knackiger Artikulation bekam das Sprungmotiv des Scherzos motorische Lebendigkeit. Der Mittelteil führte mit lockerer Klavierbegleitung und zurückgenommen Streichmelodien zum zarten Ländler.

Nach dem wundervoll elegisch ausmusizierten Klavierthema gelang dem Quartett eine transparente Darstellung durch innere Feinabstimmung des äußerst dichten Satzes im Andante. Im Finalsatz blühte die typische Strauss'sche Tonsprache auf: Zeichnung von gegensätzlichen Charakterbildern mit mächtigen Unisono-Passagen oder vielfarbigen Soloeinschüben. Eine nochmalige Steigerung der instrumentalen Virtuosität führte in der mitreißenden Coda zum Schlusspunkt. Lang anhaltender, verdienter Applaus nach einem langen ersten Konzertteil.

Im Klavierquintett d-Moll des englischen Komponisten Frank Bridge waren nach der Pause alle Mitwirkenden vereint. In kraftvollen Wechseln zwischen ausmusiziertem vierstimmigem Streichquartettsatz und vollgriffigem Klavier, aber auch vollen Forte-Glanz im Gesamtklang, strahlte das zyklische Werk im post-romantischen Klang.