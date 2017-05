Langenargen Jugendarbeit in Langenargen ist top

Die Jugendbeauftragte Gisela Sterk hat im Gemeinderat ihren Bericht vorgestellt.

Im Schnellverfahren hat Gisela Sterk, Jugendbeauftragte der Gemeinde, ihren Jugendbericht 2016/2017 vorgestellt. Angesichts der Marathonsitzung am Dienstagabend meinte Bürgermeister Achim Krafft: "Fünf Minuten sollten reichen. Wir wissen um ihre gute Arbeit." Gemeinderat Christoph Brugger (FWV) erklärte gar: "Da möchte man schon fast noch einmal Jugendlicher sein." Gisela Sterk gab die Komplimente zurück. Sie sei sehr, sehr dankbar, wie positiv der Gemeinderat mit dem Thema umgehe.

Zu den regelmäßigen Angeboten zählt der Jugendraum Treff, der im Durchschnitt sieben Besucher pro Öffnungstag hat. An Spitzentagen sind auch schon mal 25 Kinder und Jugendliche da. Es gibt Kooperationen mit dem "Stellwerk", der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule, der Grundschulbetreuung, der Katholischen Kirche, dem Kreisjugendamt, dem Runden Tisch Soziale Arbeit in Langenargen, der Polizei, dem Amt für Tourismus, Kultur und Marketing, der Seniorenbegegnungsstätte, den Eisstockschützen, dem Kulturverein, und vielen mehr. Aktuell steht die Eröffnung des Skate-Parks am 13. Mai an. "Mein größtes Projekt", wie Gisela Sterk sagte. Aber es gibt noch mehr. 46 jugendliche Helfer hat das Projekt "JA! Jung und Alt" oder der Partybus Lake-Line, den es seit zehn Jahren gibt. "Wir nehmen den Bericht zustimmend zur Kenntnis und machen Sie weiter so", kommentierte Bürgermeister Krafft.