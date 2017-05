Friedrichshafen Hauptübung erfolgreich: Feuerwehr Langenargen rettet Verletzte aus brennender Halle

Die Einsatzkräfte der Langenargener Feuerwehr hatten am Freitagabend Hauptübung. Peter Schörkhuber, stellvertretender Kreisbrandmeister, zog im Anschluss ein rundum positives Fazit. Für Probleme sorgte allerdings ein Hydrant.

Langenargen (ius) Am Gemeindebauhof Langenargen ist ein Feuer ausgebrochen. Zwei Menschen liegen verletzt in einer Werkshalle, aus der dunkler Rauch herausquillt. Das Feuer wird immer heißer und greift auf den Dachstuhl der Halle über. Weitere Menschen sind in der großen Halle eingeschlossen und müssen auf Rettung hoffen.

Zum Glück ist dieses Szenario am Freitagabend nur eine Übung, um die Feuerwehrleute der Einsatzabteilung Langenargen auf den Ernstfall vorzubereiten. "Es ist wichtig, dass wir unter realistischen Bedingungen üben, damit die Abläufe stimmen und sich alle zu 100 Prozent aufeinander verlassen können", sagt Kommandant Martin Schöllhorn. 53 Feuerwehrfrauen und -männer rücken mit sechs Fahrzeugen an. Die Einsatzleiter machen sich sofort ein Bild von der Lage. Nur unter Atemschutz kann die eingerauchte Halle betreten werden. Hektik und Rennerei sind fehl am Platz, denn die Sicherheit der Einsatzkräfte steht an erster Stelle. Schnell macht sich der erste Atemschutztrupp auf den Weg, nach Verletzten zu suchen – auf Knien, denn im dichten Rauch ist nichts zu sehen. Währenddessen beginnen die Kameraden mit dem Außenangriff und versuchen, den Dachstuhlbrand in den Griff zu bekommen. Schon nach wenigen Minuten werden die ersten beiden Verletzten – gespielt von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr – aus der Halle getragen, im Minutentakt führen Einsatzkräfte weitere in Richtung Sanitäter. Nach einer guten Stunde ist die Hauptübung beendet.

Neben einigen Schaulustigen, Kindern und der Altersabteilung der Feuerwehr hat auch Peter Schörkhuber, stellvertretender Kreisbrandmeister die Übung genau beobachtet und zieht ein rundum positives Fazit: "Das war handwerklich ein solider Einsatz. Man sieht, dass die Feuerwehr hier in Langenargen regelmäßig solche Einsätze trainiert." Probleme machte jedoch der Hydrant am Bauhof. Der Wasserdruck war zu gering, weshalb die Feuerwehrleute eine Löschwasserverbindung zur Argen herstellen mussten. "In solch einem Fall geht wichtige Zeit verloren. Gut, dass hieraus Rückschlüsse gezogen werden können und somit die Versorgung beim nächsten Mal gewährleistet ist", so Schörkhuber weiter.

Für die Sicherheit von rund 8000 Einwohnern in der Gemeinde ist die Feuerwehr Langenargen zuständig. Im vergangenen Jahr wurden wegen zahlreicher Unwetter 89 Einsätze gefahren. Der größte war der Brand des Feuerwehrgerätehauses in Kressbronn, was zeigt, wie wichtig die Vorbereitung auf den Ernstfall ist.