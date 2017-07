Langenargen Handels- und Gewerbeverein: Mitglieder im Netzwerk erfolgreich unterwegs

Mit einem Festakt in Schloss Montfort hat der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Langenargen am Dienstagabend sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Nach einer Schwächephase 2008 bis 2011, als der Verein nur mühsam am Leben gehalten werden konnte, ist der HGV heute wieder starke Kraft in der Gemeinde.

Im April 1967 hat der Montfort-Bote die Gründung eines Zusammenschlusses von Handel, Handwerk, Hotellerie und Industrie, als "längst notwendigen Schritt" angekündigt, um die Belange und Interessen dieser Berufszweige besser vertreten zu können. "Mit einem geschlossenen Auftreten kann manches Problem durchgefochten und zu einem guten Ende geführt werden", wurde damals argumentiert. Das war die Geburtsstunde des HGV im Hotel Löwen

"Sich gegen die Verwaltung zusammenrotten ist heute nicht mehr nötig", sagte Bürgermeister Achim Krafft bei der Feier. Die Gemeinde steht nicht nur hinter dem Verein, sie ist sogar Mitglied und die Amtsleiter schätzten die reibungslose Zusammenarbeit mit dem HGV. "Ich wünsche Ihnen und Ihren Betrieben, dass Sie doppelt so viel Gewerbesteuer zahlen müssen wie im letzten Jahr", rief Krafft den Mitgliedern im Festsaal zu.

Der Verein hat sich neben der Betreuung der Mitglieder auf ihren Fachebenen von Anfang an auch das Gemeinwohl auf die Fahnen geschrieben. So wird beispielsweise am 21. Juli ein Pavillon für das Seniorenheim "Hospital zum hl. Geist" eingeweiht, das der Verein mit sehr viel Eigenleistung und Sachspenden erstellt hat. Das war nicht immer so. Von 2008 bis 2011 haben Jürgen Joos, Micha Resch und Jürgen Lamm den Verein nur mit Mühe am Leben erhalten. "Ich hab damals gedacht, das kann doch nicht sein, jetzt bin ich grade erst in den Verein eingetreten und jetzt soll er sich auflösen", erzählte der heutige Vorsitzende Karl-Heinz Scheriau. Unter seiner Führung ging es wieder steil bergauf. Jetzt steht für den Notfall sogar Nachwuchs parat, der jederzeit einspringen könnte.

Eine Botschaft, die auch vom CDU-Landtagsabgeordneten August Schuler und WfB-Geschäftsführer Benedikt Otte gern gehört wurde. "Was unsere Gründungsväter vorgelegt haben, ist Gesetz, das halten wir ein", so Karl-Heinz Scheriau: Konsumenten informieren, über Vorträge das Wissen der Mitglieder stärken, die Lebensqualität in der Gemeinde steigern und Kultur, Fremdenverkehr und Vereinsleben fördern. "Wir können heute sehr viel", sagte der Vorsitzende mit einem Augenzwinkern. Der HGV hat die Tretbootregatta und das Vereinsschießen gewonnen, spendet regelmäßig und hat zur Saisoneröffnung mehr als 400 Oldtimer ans Bodenseeufer gelockt.

Zum Gelingen der Jubiläumsfeier trug auch "Magnus André" bei. Der Zauberer, Komiker, Luftballonkünstler, Gedankenleser und Knobelholz-Magier faszinierte die Festgäste. Den klangvollen und festlichen Rahmen erhielt die Veranstaltung durch Ensembles der Musikschule Langenargen.

Handels- und Gewerbevereins Langenargen

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Langenargen besteht aus 88 Mitgliedsbetrieben aus Handel, Industrie, Handwerk sowie Freiberuflern. Vorsitzender ist Karl-Heinz Scheriau, Stellvertreter ist Alexander Walser, die Kasse führt Manfred Krannich und Schriftführer ist Christoph Bayha. Beisitzer: Micha Resch (Freiberufler), Elisa Resch (Heilberufe), Caroline Wocher (Gastronomie), Andy Hiemer (Handel), Antje Clad (Handwerk) und Sebastian Pose (Internet und Medien).