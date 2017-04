Langenargen Geldstrafen für Betrug in der Fabrik am See

Geldstrafen für Betrug in der Fabrik am See

Im Prozess gegen zwei Männer, die für ein Start-up-Unternehmen in der Langenargener Fabrik am See zwei von der Gemeinde und der Wirtschaftspark Langenargen GmbH geförderte Räume angemietet hatten und die Miete nicht mehr bezahlen konnten, fiel am Dienstag das Urteil.

Ein Fall wurde eingestellt, da keine Bereicherungsabsicht feststellbar ist. Für den zweiten Vertrag wurden sie zu geringen Geldstrafen wegen gemeinschaftlichen Betrugs verurteilt. Verteidigerin Kristina Müller kritisierte in der Verhandlung den Wirtschaftspark-Geschäftsführer, der trotz des Wissens der Zahlungsunfähigkeit die Räume monatelang nicht neu vermietete, sodass für einen Angeklagten zivilrechtlich knapp 24.000 Euro Forderungen aufliefen, die dieser bisher nicht bezahlen kann.



Wegen gemeinschaftlichen Betrugs verurteilte Richter Martin Hussels-Eichhorn am Dienstag im Amtsgericht Tettnang den 55-jährigen und den 50-jährigen Mann zu moderaten Geldstrafen, die für ein Start-up-Unternehmen in der Fabrik am See in Langenargen geförderte Büroräume angemietet hatten. Der Ältere muss 40 Tagessätze à 30 Euro, der Jüngere 20 Tagessätze á 20 Euro zahlen. Verurteilt wurden sie nur in einem Fall und zwar für die Anmietung des kleineren Raumes, weil hier schon absehbar gewesen sei, dass es Zahlungsschwierigkeiten geben wird. Bezüglich des größeren Hauptraumes des Start-ups wurde das Verfahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft eingestellt, da es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass hier ein Betrug stattfand.

Weitere Informationen Mit Geschäftsidee gescheitert – wegen Betrug vor Amtsgericht

Das Kernunternehmen, das eine Internet-Plattform für Vereine bereitstellt, gibt es bis heute. Die GmbH in Gründung, die die Räume in der Fabrik am See anmietete und Werbekunden sowie Sponsoren für die Internet-Plattform generieren sollte, kam nie zustande. Geschäftsführer dieser GmbH in Gründung war der 50-Jährige, der 55-Jährige jedoch der tatsächlich in Langenargen Handelnde, als "Generalbevollmächtigter" des Unternehmens, das die Internet-Plattform betreibt. Zivilrechtlich besteht gegen den 50-Jährigen eine anerkannte Forderung von knapp 24 000 Euro wegen der Miet- und Nebenkostenrückstände.

Am Dienstag wurde zunächst eine Zeugin befragt. Diese war Ende 2015/Anfang 2015 Leiterin der Außenstelle eines anderen Unternehmens in der Fabrik am See und hatte das Problem, dass der angemietete Raum nicht für Besprechungen und Gespräche ausreichte. So einigte sie sich mit dem 55-Jährigen darauf, den kleinen Raum der GmbH in Gründung dafür mit zu nutzen. Knapp 10 000 Euro wurden dafür für das erste Halbjahr 2015 entsprechend einer mündlichen Vereinbarung in Rechnung gestellt und bezahlt. Das Geld floß an das Schweizer Unternehmen, dass hinter der Geschäftsidee der Vereins-Plattform steht und auch zunächst die Miete bezahlt hatte.

Strittig ist jedoch, ob die GmbH in Gründung den Raum überhaupt untervermieten durfte. Der Geschäftsführer des Betreibers der Fabrik am See, die Wirtschaftspark Langenargen GmbH, hatte am ersten Prozesstag erklärt, dies sei nicht gestattet gewesen. Der 55-Jährige legte am Dienstag eine E-Mail vor, indem der Wirtschaftspark-Geschäftsführer in Bezug auf den Vertrag des großen Raumes, Ende 2013 gemietet, die Untervermietung akzeptiert. Der zweite Vertrag von August 2015 über den kleineren Raum bezieht sich auf die Bedingungen des Ersten.

Verteidigerin Kristina Müller Schwarz brachte auch noch einmal ins Spiel, dass der Wirtschaftspark-Geschäftsführer den Vertrag weiterlaufen ließ, nachdem ihm der 50-Jährige im April 2015 mitgeteilt hatte, dass er die Miete nicht mehr zahlen könne. Er hätte zur Schadensbegrenzung schneller neu vermieten können, so die Verteidigerin. Die Verträge sahen eine zweijährige Mietzeit und sechsmonatige Kündigungsfrist vor. "Man muss schon sehen, dass sich der Angeklagte bemüht hat, dies zu klären", sagte Kristina Schwarz. Hussels-Eichhorn fand diese Verzögerung durchaus bemerkenswert, allerdings nicht im Bereich von "schädlichem Verhalten".

Der 55-Jährige steht bereits zwei Mal im Strafregister, wegen Insolvenzverschleppung und Vorenthalts von Arbeitsentgelt aus zuvor gescheiterten Projekten. Der 50-Jährige schwieg bis auf die persönlichen Angaben, deshalb kam bei ihm eine erwogene Einstellung wegen geringer Schuld nicht in Frage. Der Richter meinte, die Verurteilten könnten sich bei Kristina Schwarz und Staatsanwältin Carmen Eger für die "sehr maßvollen Anträge" bedanken.