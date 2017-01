Langenargen Fröhliche Fete vor dem Narrensprung

Ein halbdunkler Saal, eine kraftvolle Band und ein feierfreudiges Publikum: Das ist das Rezept, mit dem die Hexenfete der Argenhexen am Samstag in der Langenargener Festhalle zu einer höchst stimmungsvollen Party geriet.

Hunderte von Hexen und auch Hexenmeister von etlichen Narrenzünften nahmen an dem närrischen Spaß teil, der sich in das Fasnet-Programm der Narrenzunft d'Dammglonker einreiht. Am Abend vor dem großen Narrensprung durch den Ort mit mehr als 4000 Narren gaben die Argenhexen jedenfalls schon einmal alles, und feierten zur Musik der bereits bewährten Kultband "Heaven".